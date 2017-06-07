В Сумах троллейбуса нет

Городские власти саботируют программу развития коммунального транспорта. Многие сумчане, не простившие частным перевозчикам наглого монополизма с очередным повышением цен на проезд в маршрутках, с надеждой смотрят на коммунальный транспорт. Однако ситуация с ним далека от радужной – программа пополнения парка троллейбусов и автобусов выполняется плохо, водителей для троллейбусов не хватает, коммунальный транспорт часто ходит не по графику, новые остановки вызывают неприятие многих сумчан и т.д. Собственно, список проблем можно было бы продолжить – он большой, но дело даже не в этом. В это же время на содержание КП «Электроавтотранс», являющегося единственным оператором коммунального транспорт Сум, из городского бюджета тратятся немалые средства, уплаченные налогоплательщиками, т.е. нами, сумчанами. Между городскими властями и общественниками, которые представляют активную часть сумчан, категорически нет консенсуса в том, что делать дальше, а значит, быстрого решения проблем ожидать не приходится.

Программа побоку

«Мы не понимаем, как можно было покупать средние автобусы, приобретение которых не предусмотрено программой развития транспорта. Городские власти игнорируют как интересы сумчан, так и собственные документы, составленные специалистами, на которых они так любят ссылаться», — говорит Владимир ВЕДМЕДЕВ, руководитель общественной комиссии по транспорту. Эго недоумение понять нетрудно: 31 июля состоялся тендер на закупку КП «Электроавтотранс» трёх автобусов средней вместимости с дизельными двигателями, покупка которых действительно не была предусмотрена программой развития коммунального транспорта Сум, принятой депутатами горсовета и подписанной мэром. По результатам тендера КП «Электроавтотранс», скорее всего, купит три автобуса «Атаман А092Н6» у ООО «Авто-Регион» за 5,916 млн гривен (запомните эту цифру). Если это произойдёт, то это будет вторая победа данной фирмы — в прошлом тендере на закупку аналогичных автобусов участвовали только оба поставщика – «Авто –Регион» и ООО «Аймакс-Групп», предлагавших одинаковые автобусы. По словам Владимира Ведмедева, это не случайно — условия тендера прописываются так, чтобы под них подходила именно «Атаманы». ООО «Авто-Регион» — большая киевская фирма, которой руководит Дмитрий ГАЙДАМАХА, она постоянно участвует в тендерах на поставку коммунального транспорта, так что сомневаться в том, что новые автобусы будут поставлены, вроде бы оснований нет.

Приобретение коммунального транспорта в Сумах в 2016-2018 гг. (по состоянию на 7 августа 2017 г.)

2016 2017 2018 Программа Факт Программа Факт Программа Факт Троллейбусы 18 0 21 4* 10 - Большие автобусы 2 0 6 4** 0 - Средние автобусы 8 8 2 5 4 -

* Поставлен 1 троллейбус

**Состоялся тендер на поставку

Парадоксы в ряд

Нужны ли новые автобусы городу? Без сомнения, обновлять парк коммунального транспорта крайне необходимо – 70% троллейбусов имеют возраст больше 10 лет, а больших автобусов на маршрутах в городе нет вообще. Дилемма между закупкой средних (вместимостью больше 40 пассажиров) и больших (вместимостью 100 пассажиров) низкопольных автобусов – предмет давнего конфликта между общественными активистами, часть которых объединена в общественную комиссию по транспорту, и городскими властями. Активисты ратуют за закупку больших автобусов, в том числе в варианте с двигателями, работающими на газе, городские власти и при поддержке специалистов КП «Электроавтотранс» упорно считают необходимым покупать средние, со ступеньками на входе. Приводить аргументы сторон мы сейчас не будем, ибо это предмет отдельной статьи. Скажем только, что для пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями, намного удобней большие автобусы — особенно в часы пик. Казалось бы, упомянутая дилемма была решена депутатами горсовета, которые утвердили документ — программу, предусматривающую своеобразный компромисс. Но в реальности городские власти эту программу не выполняют именно в части закупки троллейбусов и больших автобусов (об этом ниже), а вот в части приобретения средних автобусов ситуация несколько иная. Поневоле вспоминается поговорка о дышле, которое поворачивают туда, куда хотят. Тем более что ситуация с выделением и закупкой средних автобусов вышла парадоксально-абсурдная. На июльской сессии горсовета депутат от БПП Алексей РЯБЕНКОВ предложил изменения к бюджету, направленные на то, чтобы ликвидировать отставание в закупке троллейбусов, добавив на их приобретение 21 млн грн. Это предложение было поддержано большинством голосов, но на следующий день данное голосование было просто дезавуировано с помощью процедурных уловок. Внести изменения в программу для приобретения средних автобусов депутаты большинства (ВО «Батьківщина», «Самопомощь» и отдельные депутаты «Оппоблока») так и не смогли, но в то же время проголосовали за выделение на приобретение средних автобусов 3,38 млн грн. — таким образом, тендер на них, объявленный на сумму 5,9 млн грн., фактически был необеспеченным. В итоге или количество поставленных автобусов будет меньше, или КП «Электроавтотранс» придётся перебросить на эти цели средства, предусмотренные на ремонт электроподстанций – во всяком случае, именно на этом настаивали депутаты из комиссии по бюджету.

Горячая проблема

Особенно остро стоит ситуация с обновлением троллейбусов — происшествий со старыми только за последние полгода немало. Самый свежий – вечером 5 августа 2017 г. у троллейбуса №037, следовавшего по маршруту №5, на остановке «Военная часть», задымилось заднее колесо и заблокировалась рулевая колонка. До этого у троллейбусов на ходу дважды отваливались колеса, а ещё в одном случае баллон колеса просто взорвался, повредив ногу пассажиру, — дошло до вызова скорой. Также было минимум два сообщения о задымлении троллейбусов в результате возгораний. Однако, как можно убедиться из таблицы, с закупкой новых дело плохо — в 2016 г. не было закуплено ни одного. Три тендера на их закупку были отменены — два из них КП «Электроавтотранс», а третий — Антимонопольным комитетом. Общественные активисты утверждают, что вина в провале минимум двух из них лежит на тендерном комитете коммунального предприятия. В самом предприятии, понятно, подобные обвинения отвергают. В 2017 г. ситуация несколько улучшилась — закуплено четыре троллейбуса, на данный момент поставлен только один. Остальные победитель торгов — СП «Яникс» — пообещал поставить до 10 августа 2017 г.

Впрочем, новая техника, если с ней неправильно обращаться, тоже быстро выходит из строя. Три месяца тому назад разгорелся скандал с выходом из строя трёх находящихся на гарантийном обслуживании троллейбусов «Богдан». Общественные активисты обвиняли рабочих КП «Электроавтотранс» в том, то они залили в пять двигателей машин масло, которое туда не следовало заливать. На предприятии эти обвинения отвергали, двигатели в итоге, согласно сайту Prozorro, отправили на негарантийный ремонт производителю – Смилянскому электромеханичекому заводу — за 300 тыс. грн. Вопрос «Кто виноват?» до сих пор висит в воздухе.

Тем временем ситуацию с поставками троллейбусов может выправить кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ ещё в апреле этого года. Согласно нему Сумы должны получить кредит на 4 млн евро (120 млн грн. по нынешнему курсу) на закупку 22 троллейбусов. Сумма кредита будет разбита на пять траншей, предоставляемых в течение 5 лет. Но если тендеры на закупки «рогатых» будут проводиться так же, как они проходили в 2016 г., то и европейские средства Сумам не помогут. В горсовете уже лежит проект соответствующего решения по согласию на кредит, но когда он будет вынесен на сессию, пока неясно.

Кадры решают

Но даже если техника будет закуплена, водить её будет некому – на КП «Электроавтотранс» не хватает водителей троллейбусов. Многие из них уехали на заработки в Киев или в Россию – там зарплата несравнимо выше 5-6 тыс. грн., которые получают сумские водители. По словам начальника отдела движения предприятия Ольги НИКУЛИНОЙ, при коммунальном заказе в 50 единиц электротранспорта на линии выходят 42-44 троллейбуса. «Извините, но нет у нас людей», — заявила г-жа Никулина ещё в июне 2017 года. В среднем предприятию не хватает 30 водителей. Отчасти улучшить ситуацию может первый выпуск курсов водителей, обучение которых осуществляет само предприятие. Однако он даст только 10 водителей, при этом на одну машину необходимо три – исходя из посменной работы и необходимости подмены. Как заявил депутат Алексей РЯБЕНКОВ, в сентябре в ПТУ №2 в Сумах должен открыться второй класс по обучению водителей троллейбусов. Однако выпустить первых водителей он сможет только через полгода — именно столько длится срок обучения.

Время – деньги

Однако даже наличие троллейбусов и автобусов отнюдь не означает, что сумчанам будет удобно пользоваться коммунальным транспортом. Для этого необходимы ещё несколько элементов системы: чёткое и известное всем пассажирам расписание движения транспорта; его неукоснительное выполнение водителями; контроль за ними со стороны руководства; работающая GPS-система контроля, доступная пассажирам; действующая система электронного билета. С каждой из упомянутых элементов системы есть проблемы. Спор между общественниками и руководством предприятия, в каком виде и кто должен размещать расписание на остановках, продолжался едва ли не весь 2016 г. В итоге на данный момент на некоторых остановках оно висит на столбах в виде грязных листочков, распечатанных на принтерах, на других появились цветные заламинированные варианты. Общественные активисты также утверждают, что расписание, размещённое на сайте предприятия, не всегда совпадает с расписанием, которое можно увидеть на остановках. Дошло даже до судебного процесса между общественной комиссией горсовета и коммунальным предприятием по этому поводу. По словам Владимира Ведмедева, суд выигран, но его решение до сих не исполняется.

О том, соблюдается ли расписание водителями коммунального транспорта, нет единого мнения. Председатель профильной комиссии горсовета Виктория ГРОБОВА утверждает, что в основном оно соблюдается, срывы бывают только по причинам технических поломок троллейбусов, которые нечем заменить. Директор КП «Электроавтотранс» Виталий ОДНОРОГ говорит, что в вечернее время срывы графика бывают, а водитель может позволить съехать с маршрута. Активист Александр МИРОНЕНКО и председатель общественной комиссии Владимир Ведмедев заявляют, что расписание соблюдаются не всегда, причём транспорт часто приходит раньше срока, что создаёт большие неудобства сумчанам.

Поставить точку в конфликте по этому поводу и одновременно помочь горожанам могла бы действующая публичная система GPS-контроля за движением транспорта, доступная со смартфонов и компьютеров. Соответствующие трекеры для автобусов и троллейбусов были закуплены КП «Электроавтотранс» ещё в конце 2016 г. По словам Виталия Однорога, окончательно система GPS-контроля может быть запущена к концу 2017 года. Собственная система электронного билета запущена лишь частично, возможность оплачивать поездки со смартфона путём сканирования стикеров предоставлена «Приватбанком». А ведь электронный билет — это возможность пресечь чёрный нал и возможную недобросовестность при сборе платы за проезд со стороны кондукторов и водителей, поэтому руководство города и предприятия должно быть заинтересовано сделать это как можно скорее…

Вместо итогов

Очевидно, что система коммунального транспорта в Сумах могла бы работать лучше. Для этого есть все предпосылки — большие средства, технические возможности, востребованность повышения качества услуг громадой, горожане, готовые помогать этой громаде совершенно бесплатно или за символическую плату. Чего же не хватает? Ответ прозвучит банально: на наш взгляд, политической воли руководства города для поступательного изменения ситуации с коммунальным транспортом. А вот почему нет этой воли — вопрос для дальнейшего исследования.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №33