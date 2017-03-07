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В Сумах судили водителя скорой из-за маячка

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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В Сумах судили водителя скорой из-за маячка

22 марта Заречным районным судом рассмотрен административный протокол о привлечении к ответственности водителя автомобиля скорой помощи Сумской ЦКРЛ по ст. 122-5 КУоАП (нарушение требований законодательства по установлению и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств). Производство по делу в отношении гражданина К. закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, — сообщает пресс-служба суда.
В протоколе указано, что водитель скорой помощи 28 февраля в 14:20 на ул. Миргородской в г. Сумы, управлял автомобилем MERCEDES-BENZ Sprinter, на котором установлены проблесковые маячки синего цвета без разрешения соответствующего подразделения Министерства внутренних дел Украины. Правонарушитель в суде свою вину не признал и пояснил, что он работает на автомобили скорой помощи, которую получил уже с установленными устройствами, сам он ничего на машину не устанавливал, специальные звуковые и световые сигналы при движении транспорта не подавал.
Согласно статье 122-5 КоАП лицо считается виновным при совокупности двух признаков правонарушения, то есть совершении двух последовательных действий:
1) если лицо устанавливает на автомобиль специальные световые и звуковые сигнальные устройства,
2) если лицо использует специальные световые и звуковые сигнальные устройства.
Из материалов дела усматривается, что автомобиль скорой помощи при передаче его в Сумскую ЦКРЛ уже был оборудован проблесковыми маячками синего цвета, таким образом причастность водителя К. к установлению на эту машину специальных световых или звуковых сигнальных устройств — исключается.
В вину водителю поставлен сам факт нахождения на служебном автомобиле скорой помощи проблескового маячка, но речь не идет о его использовании по назначению, то есть для получения водителем преимущества перед другими участниками дорожного движения.
Выслушав участников и изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что в действиях водителя К. отсутствуют обязательные требования по правонарушения, определенные в Кодексе об административных правонарушениях именно по статье 122-5 КУоАП.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

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