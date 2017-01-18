10 февраля в Сумском окружном административном суде проходят учебные судебные заседания. Председатель суда и его заместители проведут их вместе со студентами местных вузов — СНАУ, СумГУ и университета МВД. Студенты серьезно подготовились: принесли необходимые документы. «Готовились старательно. Подготовка была тяжелой. Административные дела связаны с хозяйственной деятельностью, поэтому пришлось изучать множество законов. Для меня это важно для повышения квалификации», — сообщила студентка Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел Елена ТКАЧЕНКО.
В Сумах студентов пригласили в суд (фото)
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