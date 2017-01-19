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В Сумах стали больше строить

Сегодня, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Экономика Регион: Сумщина
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В Сумах стали больше строить

В 2016 г. предприятиями Сумской области выполнено строительных работ на сумму 1074,8 млн грн. Индекс строительной продукции в 2016 г. по сравнению с 2015г. составил 111,4%. По информации Главного управления статистики в Сумской области, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 70,3% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 20,8% и 8,9% соответственно. Лидерами строительных работ в области остается город Сумы, Ахтырка и Шостка, а также Сумской район.

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