В Сумах стали больше болеть

По состоянию на 12 мая по итогам прошедшей недели зарегистрировано незначительное снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 3,5%. С признаками этих инфекций за медицинской помощью обратилось 2927 человек (на прошлой неделе – 3035). Однако на 7 административных территориях области зарегистрировано увеличение количества заболевших: в г. Сумы — на 26%, Лебединском районе — на 12%, Ахтырском — 17%, Белопольском — 30%, Кролевецком — 44%, Краснопольском — 58% и в Середина-Будском районе — в 2,4 раза.

Заболеваемость в детской среде снизилась на 6%, зарегистрировано 2076 случаев ОРВИ против 2204 на предыдущей неделе. Удельный вес детей от общего количества заболевших существенно не изменился и составляет 71%. Аналогично снизилась заболеваемость среди учащихся школ — на 11%, — сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».