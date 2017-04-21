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В Сумах стали больше болеть

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В Сумах стали больше болеть

По состоянию на 12 мая по итогам прошедшей недели зарегистрировано незначительное снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями — на 3,5%. С признаками этих инфекций за медицинской помощью обратилось 2927 человек (на прошлой неделе – 3035). Однако на 7 административных территориях области зарегистрировано увеличение количества заболевших: в г. Сумы — на 26%, Лебединском районе — на 12%, Ахтырском — 17%, Белопольском — 30%, Кролевецком — 44%, Краснопольском — 58% и в Середина-Будском районе — в 2,4 раза.
Заболеваемость в детской среде снизилась на 6%, зарегистрировано 2076 случаев ОРВИ против 2204 на предыдущей неделе. Удельный вес детей от общего количества заболевших существенно не изменился и составляет 71%. Аналогично снизилась заболеваемость среди учащихся школ — на 11%, — сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

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