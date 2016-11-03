Панорама / сумы / новости / события / комментарии
09.01 Понедельник

В Сумах снова переполох (фото)

Сегодня, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

В многоквартирном доме произошел взрыв — один человек спасен,
шесть – эвакуированы. 9 января в 8:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме с последующим горением по адресу: г.Сумы, ул.М.Лушпы, 52. Уже через восемь минут на место прибыл дежурный караул 2 -й Государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, чрезвычайное происшествие произошло в однокомнатной квартире на первом этаже. Один человек был спасен, шесть — эвакуированы. В 9:15 пожар пожарные локализовали, в 9:36 — ликвидирован.
В результате взрыва разрушено межкомнатные перегородки квартиры, межквартирные перегородки, выбиты двери в двух квартирах, в тамбурах на первом этаже, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа.
За медицинской помощью обратилось 4 человека. Хозяина квартиры 1990 г.р., где произошел взрыв госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.
К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 67 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 25 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте работает мобильная оперативная группа Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.
По предварительным выводам специалистов, в квартире произошел взрыв бытового газа. Причина — выясняется. Правоохранителями начато следствие, — сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Центральную подземку Сум «осушают» (фото) 9 фото
Центральную подземку Сум «осушают» (фото)
03.11.2016, 13:19 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 03.11.2016, 13:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 610 Комментариев 0
Да будет свет! В Сумах появился дом с куполом (фотофакт) 4 фото
Да будет свет! В Сумах появился дом с куполом (фотофакт)
03.11.2016, 10:09 Новость
Панорама Панорама 03.11.2016, 10:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 581 Комментариев 0
На сумских газовиков нажаловались в Киев
На сумских газовиков нажаловались в Киев
02.11.2016, 12:29 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.11.2016, 12:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 480 Комментариев 0
Служебная машина сумского телеканала сбила человека
Служебная машина сумского телеканала сбила человека
01.11.2016, 16:11 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 01.11.2016, 16:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 536 Комментариев 0
К сумскому театру подошли с тыла 3 фото
К сумскому театру подошли с тыла
01.11.2016, 09:15 Новость
Панорама Панорама 01.11.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 247 Комментариев 0
В Сумах ликвидируют порыв на Покровской (фото) 4 фото
В Сумах ликвидируют порыв на Покровской (фото)
31.10.2016, 15:13 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 15:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 0
Экстремальная фотоэкскурсия в Сумах (фото)
Экстремальная фотоэкскурсия в Сумах (фото)
31.10.2016, 14:14 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 434 Комментариев 0
Дорожный тупик в Сумах (фото) 6 фото
Дорожный тупик в Сумах (фото)
31.10.2016, 11:15 Новость
Панорама Панорама 31.10.2016, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 408 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 99 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 179 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
Сегодня, 12:54
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Если в Украине произойдет еще одна революция, она точно не закончится мирно. Такое мнение высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина ...
Сегодня, 12:40
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Восьмидесятые
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII