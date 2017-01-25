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В Сумах. Романтика по-китайски

Сегодня, 18:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах. Романтика по-китайски

Здание молодёжного центра «Романтика» продадут инвесторам из Поднебесной за 10 млн долларов
Вокруг предполагаемой реконструкции «Романтики» в Сумах в последние две недели развернулись жаркие дискуссии. Но оказывается, что у городских властей был свой план «Б» и дискутировать уже не о чем — здание бывшего молодёжного центра фактически продали китайским инвесторам.
Хитрая задумка
Многие сумчане с недоумением встретили новость о том, что нынешние городские власти за большие деньги из городского бюджета хотят возродить здание молодёжного центра «Романтика». Можно, конечно, понять ностальгию по дискотекам 80-90-х годов, когда многие нынешние власть предержащие были юнцами и, возможно, впервые танцевали здесь с девушкой медленный танец, но… «Но 24 млн грн.- не слишком ли большая плата за ностальгию? И не развалится ли здание после того, как туда вложат большие деньги?!- справедливо восклицает известный эксперт-архитектор из Киева Григорий ОЛЕНЮК. – И кто ответит потом за все?!»
Ничего не скажешь, справедливые замечания – действительно, здание «Романтики», как часто происходило в те времена, строили впопыхах. Стоит оно на плавуне около реки Сумки, и, чтобы его обезопасить, нужны суперсовременные технологические решения. А сейчас у городских властей нет даже чёткого плана, что будет внутри и зачем городу это здание в принципе.
К счастью, от ужасной ошибки мэра Сум и его соратников спас… Мао Цзэдун. Точнее, его успешные коммерческие последоваетли.

Китайский след
Об этом на условиях анонимности нам сообщил один из чиновников мэрии. Помните, как в Сумы приезжали китайские инвесторы во главе с Лио БАЙРАМОМ, обещавшие поставить на ноги футбольный клуб «Сумы» и вывести его в высшую лигу? Именно тогда вместе с ними приехала ещё одна группа китайских бизнесменов из города Хонси, что на юге КНР, возглавляемая Бу МИНГОМ. Эти бизнесмены не делали громких заявлений, а присматривали, что плохо лежит или же хорошо стоит. Словом, искали, как и все деловые люди, выгодные инвестиционные проекты.
В Сумской мэрии китайским инвесторам предлагали много, но разговор был долгим и безрезультатным. Бизнесменов из Поднебесной не впечатлили ни проект аквапарка, ни возрождение завода «Электрон», ни даже проект постройки под городом фермы по производству лёгких галюциногенных грибов. И вот, когда группа инвесторов вышла из мэрии подышать свежим воздухом, они заметили неподалёку остов бывшего молодёжного центра. Осмотрев его, они вернулись в горсовет для продолжения переговоров. В итоге был подписан секретный меморандум между Сумским горсоветом и инвестиционной группой «Лиуманг» о передаче «Романтики» в надежные китайские руки. Именно после этого и был объявлен тендер на реконструкцию «Романтики», именно поэтому городские власти не особо беспокоит то, что будет внутри здания. Вкратце план таков: в 2017 г. город вкладывает в реконструкцию бывшего здания молодёжного центра 10-15 млн грн. Потом денег начинает якобы не хватать, поскольку они нужны на решение других проблем города, и вот тут официально появятся китайские инвесторы. Власти уверены — общественное мнение одобрит сделку. В самом деле, не бросать же здание, в которое уже вложено с десяток миллионов гривен из городского бюджета?! В придачу к зданию инвесторы получают территорию вокруг центра в аренду на 99 лет.
Добыть сам меморандум нам не удалось – сейчас он находится в секретном сейфе мэра в его кабинете, прямо за портретом отца города Ивана Харитоненко.

Большие планы
Однако наш собеседник на правах анонимности передал нам переснятый на телефон эскиз проекта реконструкции «Романтики» в соответствии со вкусами китайских товарищей и устное описание к нему. Как и предполагалось, нынешнюю крышу с «Романтики» снимут — её заменит лёгкая конструкция в виде крыши традиционной китайской пагоды. Само здание украсит надпись на китайском — «Верный путь». Название «Романтика» сохранится, но оно останется только на официальной маленькой вывеске. Также здание будет декорировано традиционными китайскими фонариками, но, чтобы сделать его более современным, рядом разместят несколько лазерных установок. Два раза в неделю они будут выдавать на стенах здания и воздухе большое лазерное шоу, которое должно стать туристической изюминкой Сум. На окружающей территории разместится небольшой китайский городок из сборных павильонов, который получит название «Сумы-Чайна-таун». Как известно, районы под таким названием есть в крупных городах США и Европы, теперь такой мини-район появится и в Сумах. В «Чайна-тауне» будут торговать на условиях мелкого опта как традиционными китайскими товарами, так и всем спектром современной электроники по ценам ниже, чем в среднем по Украине. Секрет прост — они будут поставляться напрямую от производителя. Если же областные власти со временем смогут восстановить сумской аэропорт, то самолёты с товарами из Китая смогут приземляться непосредственно в Сумах и китайские товары станут ещё дешевле. Городские власти надеются, что такая торговля оживит деловую жизнь не только города, но и всей области. Ведь часть наших бизнесменов закинут харьковское Барабашово и станут пользоваться услугами оптовиков «Чайна-тауна». Вокруг павильонов будет разбит традиционный китайский сад, плотину на реке Сумка восстановят и сделают там искусственный водопад, который так любят созерцать в Поднебесной.
Китайские инвесторы также настояли, чтобы возле «Романтики» появился памятник основателю КНР, великому председателю Мао Цзэдуну. Чтобы не везти его из Китая, городские власти предложили переделать его из статуи бронзового Ленина, которая вот уже три года лежит на сохранении на одном из складов. Китайцы на это предложение согласились, тем более что переделки будут минимальными: пальто обрезать во френч, отпилить усы, немного поработать с прищуром глаз.
Само же здание «Романтики — Светлого пути» разделят на две части. В первой возродят зал для ретро-дискотек в стиле 80-х гг., которые будут вестись на советской аппаратуре тех же годов производства. Проблемой может стать только примитивная советская светомузыка, поскольку сохранившихся аналогов пока найти не удалось. Второй зал будет набит самой современной шоу-аппаратурой для ночного клуба, интерьер также будет соответствующим, но, по условиям инвесторов, два раза в неделю там будут проходить шоу с современной китайской музыкой. Оба зала рассчитаны на прием женихов из США и Европы, ведь не секрет — к нам в Сумы их приезжает много.
В остальных помещениях разместится китайский культурный центр, а в бывшем буфете — ресторан китайской традиционной кухни.

Издержки и подарки
«Это только начало. Китайские инвесторы присматриваются к Сумам, и, если проект будет успешен, они будут готовы вложить в Сумы не меньше 100 млн долларов. Конечно, будут и издержки — к нам приедет много китайских рабочих, но ради такой суммы сумчане это перетерпят, я уверен», — сказал наш анонимный собеседник из мэрии. «Надеюсь, все у нас получится, дело очень правильное. Но сумчане должны знать о планах властей, поэтому я решил вам все рассказать», — резюмировал наш анонимный собеседник. Поскольку он занимает не последнюю должность (это мэр – прим. редактора), его словам, конечно, вряд ли можно доверять. Возможно, это даже не китайцы, а корейцы или тайванцы.

Врез на первую: На открытие «Сумы-Чайна-таун» должен приехать кто-то из высокопоставленных лидеров Китайской Народной Республики и Марадона

Подпись под фото на первую:
Новая «Романтика». Бизнесмены из Китайской Народной Республики готовы инвестировать в возрождение здания, но на своих условиях

Подпись под фото
Тайный сейф. Именно здесь, за портретом, находится меморандум о реконструкции «Романтики» и наш анонимный источник
Александр Воротиленко, «Панорама» №14

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