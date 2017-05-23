В Сумах разоблачили финансистов террористов

Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, 2 млн грн., 22 ыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности, коллекционных монет.

Открыто уголовное производство ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, — сообщает Пресс-группа УСБУ в Сумской области