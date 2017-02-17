В Сумах пьяный водитель спрятался от полиции…под забором

В полночь патрульные получили сообщение о ДТП на улице Владимирской в Сумах. На месте инспекторы установили, что водитель ГАЗ-21 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с KIA Rio. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Однако на месте происшествия находился только водитель KIA Rio. Он пояснил, что после ДТП подошел к водителю ГАЗ и заметил, что тот имеет признаки алкогольного опьянения. Водитель иномарки сразу решил вызвать патруль. Когда виновник ДТП понял, что сейчас приедут патрульные, он решил спрятаться от них, улегшись под забор частного дома в нескольких метрах от места ДТП. Инспекторы пошли по направлению забора и нашли человека.

В присутствии 2-х свидетелей мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Полицейские составили на него 3 админматериалы: протоколы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (совершение ДТП) и постановление по статье 126 КУоАП (управление без соответствующих документов) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.