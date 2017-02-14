В Сумах: против переплат

Горожане пишут петиции и устраивают пикеты против действий сотрудников «Сумыгаза»

16 марта сумчанин Александр РЕВЕНКО создал петицию, в которой хотел обязать Сумской горсовет выделить средства на установку индивидуальных газовых счетчиков горожанам, получающим субсидии. «В последнее время большой общественный резонанс получила тема установления общедомовых счетчиков газа. Люди не хотят платить за своих соседей, поскольку кто-то живет один, а в соседней квартире 5 человек. Но выход-то есть !!! В соответствии со статьей 3 Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» определены источники финансирования на установку счетчиков. Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения на соответствующей территории помимо других источников также осуществляется за счет средств соответствующего бюджета», — считает сумчанин.

Под его петицией имеется ответ Сумского горсовета. Мол, обязательства устанавливать приборы учета возложены на поставщика услуг, а не на городскую власть. Ниже давалась ссылка на рекомендации, как действовать горожанам при установке общедомовых счетчиков газа (r писала об этом в прошлом номере).

Александр Ревенко возмущен таким ответом: «Городские власти просто игнорируют петицию, а в некоторых случаях просто цинично отвергает. Видимо, в их полномочия входит только поднятие «справедливых» тарифов для населения. Ответ о «реальных шагах» поражает наглостью».

Суд да дело

Начальник городского правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО считает, что городская власть делает все возможное для нормализации ситуации. Горсовет уже обратился в Заречный районный суд: «Есть два определения по иску отдела торговли (уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей). Рассмотрение дел назначено на 11 и 14 апреля. Хотел бы сказать, что есть отрицательный опыт. Белопольский районный суд принял решение в защиту интересов жителей Белополья, но Апелляционный суд отменил это решение. Отрицательный опыт — тоже опыт. Если по поданным искам будут приняты отрицательные решения, будем продолжать работу в этом направлении и всячески поддерживать жителей».

То ли еще будет

22 марта около 11 утра на ул. Огарева возле офиса «Сумыгаза» появилась палатка для сбора подписей и собрались около 100 горожан. Люди требовали установки индивидуальных счетчиков на газ и перерасчета за ранее выставленные граничные начисления. Некоторым из них приходят непомерные суммы в платежках, хотя, по их словам, в аналогичных ситуациях их знакомые платят немного. Специалист по связям с общественностью и СМИ ПАО «Сумыгаз» Анастасия ШИМАРИНА прокомментировала, что на государственном уровне принято решение об обеспечении подомового учета: «До 1 января 2018 года компания должна обеспечить этот учет. Чтобы обеспечить индивидуальными счетчиками, нужно 10 лет и шесть раз увеличить составляющую тарифа. Мы выполняем обязательства, и если б не было споров, то на сегодня уже были бы установлены 650 счетчиков. На сегодня в области установлено чуть больше 300 счетчиков. Они обеспечивают учет у почти 30 тыс. абонентов. Это было сделано за год».

В резолюции пикета люди потребовали прекратить установку домовых приборов учета газа без согласия собственников квартир; прекратить применение граничных норм потребления газа для потребителей, отказавшихся от установки общедомовых счетчиков и обратившихся с просьбой установки индивидуальных приборов учета; выполнить требования НКРЭКП (о наличии нарушений в части составления актов одновременно на всех потребителей, газовикам рекомендовано привести свои действия в соответствие с законодательством); сделать перерасчет оплаты за газ потребителям, к которым применены граничные объемы потребления; обеспечить потребителей индивидуальными приборами учета газа.

Определили срок выполнения требований – 10 дней. Люди прямо здесь же поставили подписи под этими требованиями.

Ответ доверили получить председателю облорганизации партии «УКРОП» Владиславу ЛУГОВОМУ. Как отмечалось, в случае невыполнения оставляют за собой право перейти к более радикальным действиям, но в пределах законодательства.

Врез

Городская власть намерена поддерживать обращения в суды непосредственно от жильцов и активистов

Цитата

«Переход на граничные нормы предусмотрен Кодексом, если потребитель отказывается от установки приборов учета», -

специалист по связи с общественностью и СМИ ПАО «Сумыгаз» Анастасия ШИМАРИНА

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Достали. Горожане не хотят платить за «того парня». Они хотят оплачивать только собственное потребление

Инна Стасова, «Панорама» №14