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08.06 Четверг

В Сумах простятся с погибшим в ДТП священником

Сегодня, 08:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы
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В Сумах простятся с погибшим в ДТП священником

В четверг в 7.30 пройде Литургия, а затем похороны священника Алексея Радивилова, погибшего в ДТП под Орлом. Похоронят его в 10:00 на территории храма Сергия Радонежского, где он служил.
5 июня в 16.00 ехавшие поклониться мощам святителя Николая прот. Вячеслав, матушка Лия и прот. Алексий попали в ДТП на 385-м км автодороги М2 Крым (деревня Альшанские Выселки). Их автомобиль столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу.
Как сообщает Православная Сумщина, прот. Алексий преставился в реанимации, прот. Вячеслав находится в состоянии средней тяжести, в сознании, его матушка Лия меньше пострадала, она находятся в реанимации в Орле.
Протоиерей Алексий Радивилов рукоположен в диаконский сан 27 января 2004 года, в сан священника — 19 апреля 2004 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы епископом Иовом (Смакоузом). Назначен на пастырское служение в храм святой мученицы Валентины при Сумском национальном аграрном университете, после чего был переведен в храм святого преподобного Сергия Радонежского г. Сумы. Занимался просветительской и социальной деятельностью на приходе.

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