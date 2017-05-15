В Сумах простятся с погибшим в ДТП священником

В четверг в 7.30 пройде Литургия, а затем похороны священника Алексея Радивилова, погибшего в ДТП под Орлом. Похоронят его в 10:00 на территории храма Сергия Радонежского, где он служил.

5 июня в 16.00 ехавшие поклониться мощам святителя Николая прот. Вячеслав, матушка Лия и прот. Алексий попали в ДТП на 385-м км автодороги М2 Крым (деревня Альшанские Выселки). Их автомобиль столкнулся с машиной, выехавшей на встречную полосу.

Как сообщает Православная Сумщина, прот. Алексий преставился в реанимации, прот. Вячеслав находится в состоянии средней тяжести, в сознании, его матушка Лия меньше пострадала, она находятся в реанимации в Орле.

Протоиерей Алексий Радивилов рукоположен в диаконский сан 27 января 2004 года, в сан священника — 19 апреля 2004 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы епископом Иовом (Смакоузом). Назначен на пастырское служение в храм святой мученицы Валентины при Сумском национальном аграрном университете, после чего был переведен в храм святого преподобного Сергия Радонежского г. Сумы. Занимался просветительской и социальной деятельностью на приходе.