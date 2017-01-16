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В Сумах пропал еще один памятник

Сегодня, 08:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
В Сумах пропал еще один памятник

Тихо, без митингов в пятницу 17 февраля в Сумах был демонтирован памятник уроженцу Сумщины и выдающемуся военному деятелю Федько. Это был бюст работы Якова Красножена, установленный на ул. Петропавловской неподалеку от строительного колледжа. Особых эмоций при демонтаже редкие прохожие не выражали. Сквер им. Федько будет назван сквером им. Небесной Сотни

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