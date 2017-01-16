Тихо, без митингов в пятницу 17 февраля в Сумах был демонтирован памятник уроженцу Сумщины и выдающемуся военному деятелю Федько. Это был бюст работы Якова Красножена, установленный на ул. Петропавловской неподалеку от строительного колледжа. Особых эмоций при демонтаже редкие прохожие не выражали. Сквер им. Федько будет назван сквером им. Небесной Сотни
В Сумах пропал еще один памятник
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