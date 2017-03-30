В Сумах пришло время выбирать транспорт

В Сумах КП «Электроавтотранс» увеличило количество машин на линии, а стоимость проезда в частных автобусах возросла. Вам выбирать — каким транспортом пользоваться, или ходить пешком.

Пенсионерам нет льгот, школьникам младших классов – 2 грн. в учебный период, стоимость проезда в автобусах общего пользования – 4 грн. На маршруте №51 «Песчаное-Прокофьева», — проезд по городу 4 грн., до Песчаного – 5 грн. «Решение вступает в силу с момента обнародования». В четверг на официальном сайте Сумского горсовета среди принятых исполкомом 16 мая решений появились решения о тарифах на услуги по перевозке для девяти перевозчиков — АТП 1054, «Сумыпастранс», «Согор», «Компол», Масюк, Олефиренко, Олийнык, «Престиж-лайн», Запорожец.



Объявления в транспорте гласят, что новый тариф «заработает» с 3 июня.

Напомним, на сессии 31 мая депутаты хотели отменить принятое исполкомом решения, но у них не хватило голосов. Проект решения о приостановке решения исполкома на три месяца не смогли включить в повестку дня. Мэр заявлял, что обнародует решения, когда в городе будет достаточно коммунального транспорта. Видимо, это время пришло.