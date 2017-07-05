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07.07 Пятница

В Сумах предлагают побороться за 6 миллионов (инструкция)

Сегодня, 12:57 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Образование, Общество, Технологии Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
В Сумах предлагают побороться за 6 миллионов (инструкция)

Уже второй год городские власти выделяют финансирование на реализацию самых разных проектов горожан. Сумской городской совет объявил о приеме проектов от жителей города в рамках общественного (партиципаторного) бюджета на 2018 год на заседании круглого стола 6 июля. В 2017 году процесс на всех этапах: рекламная кампания, прием документов, голосование, определения проектов-победителей — автоматизировали путем использования веб-платформы «Громадський проект». Подобными платформами пользуются крупнейшие города Украины, такие как Киев и Львов. Сегодня она реализуется в более чем 40 городах нашей страны.
Сумчане могут оценить все преимущества такой платформы уже сегодня. Обещают, что подача проектов, голосование будут максимально прозрачными. На 2018 год предусмотрено 6 млн. грн на подобные проекты. Можно подавать проекты на сумму до 1 млн. грн. для общегородских проектов и на сумму не более 500 тыс. грн. – для локальных. В этом году можно использовать и бумажные формы для подачи проектов и голосования, которые продолжают принимать в сумских библиотеках. Сроки подачи проектов: с 3 июля по 11 августа включительно.
Инструкция, как можно поучаствовать в распределении городского бюджета здесь.

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