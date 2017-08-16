В Сумах появился стадион для всех (фото)

Так называемое футбольное поле завода «Электрон» по ул. Якира находилось под угрозой застройки. Одна из строительных компаний планировала «разделить» его под коттеджный городок. Но вмешательство фемиды, активистов и власти не позволило этого сделать. Теперь его называют «мини Барсой» или «холодком» и это место пользуется популярностью у жителей микрорайона.
Полтора года работы, 4 млн грн. из горбюджета и на ул. Любленской появился спортивный комплекс под открытым небом. Трибуны, лавочки, поле с искусственным покрытием шестого поколения, поле для футбола с беговыми дорожками по периметру, зона тренажеров, место для игры в настольный теннис, раздевалки под навесом, где вполне можно устраивать шахматные турниры или же застолье.
Проект еще не завершен: здесь появится освещение, антивандальный боксерский ринг и теннисные корты.
Общая стоимость проекта 6 млн грн. Завершение всех работ запланировано на следующий год.
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Так называемое футбольное поле завода «Электрон» по ул. Якира находилось под угрозой застройки. Одна из строительных компаний планировала «разделить» его под коттеджный городок. Но вмешательство фемиды, активистов и власти не позволило этого сделать. Теперь его называют «мини Барсой» или «холодком» и это место пользуется популярностью у жителей микрорайона.