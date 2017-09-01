Сегодня на аппаратное совещание в мэрии пришел активист Александр Соколов и передал градоначальнику резолюцию вчерашнего митинга, одно из требований которого – увольнение заместителя мэра Александра ЖУРБУ, который поддерживал в НКРЭКП проект о повышении тарифов. «Журба подставил свою подпись под поддельным протоколом. Если Вы не уволите его, сюда придут люди и уволят вас», — заявил активист.
Вчера в 15:00 около альтанки состоялся митинг, на котором сумчане высказались против повышения тарифов на отопление и транспорт. Митинг длился 40 минут. Подписи под резолюцией поставили 430 человек. Организаторы призывали участников принести в мэрию «стену правды» : собранные пожелания и мнения горожан о власти.
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В Сумах потребовали увольнения коммунального зама мэра (фото)
Сегодня на аппаратное совещание в мэрии пришел активист Александр Соколов и передал градоначальнику резолюцию вчерашнего митинга, одно из требований которого – увольнение заместителя мэра Александра ЖУРБУ, который поддерживал в НКРЭКП проект о повышении тарифов. «Журба подставил свою подпись под поддельным протоколом. Если Вы не уволите его, сюда придут люди и уволят вас», — заявил активист.
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