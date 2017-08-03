В Сумах подорожала аренда квартир

По сравнению с прошлым месяцем цены на аренду квартир в Сумах в сентябре выросли в среднем на 2%. Этому поспособствовало увеличение арендаторского спроса на жилье. Клиенты в 80% случаев интересуются одно- и двухкомнатным жильем, в то время как трехкомнатные жилые объекты остаются менее привлекательными, — сообщил порталу Domik.ua агент по аренде недвижимости АН «Моя недвижимость» Константин Белоножко. По данным агентств недвижимости Сум, квартиросъемщики предпочитают тратить на аренду квартир в среднем до 6000 грн. При этом, популярностью среди арендаторов пользуются как новостройки, так и дома старого жилого фонда.

При выборе жилья для аренды, клиенты первоначально обращают внимание на локацию дома. Так, по мнению квартиросъемщиков, месторасположение жилого объекта должно предусматривать размещение поблизости удобной транспортной развязки. При этом социальная и развлекательная инфраструктура также должна находиться недалеко от дома.

Константин Белоножко отмечает, что примерно 90% клиентов хотят проживать в квартирах, оснащенных мебелью и бытовой техникой, а 10% квартиросъемщиков предпочитают обставлять жилье собственными бытовыми и мебельными предметами, руководствуясь личными пожеланиями. Помимо этого, около 70% арендаторов рассматривают варианты аренды квартир исключительно с функционирующей сетью WI-FI. В то же время 30% клиентов не считает этот момент важным.

При оформлении сделки на аренду, арендодатели высказывают свои требования потенциальным квартиросъемщикам. Около 60% собственников не сдают жилье владельцам домашних животных из-за опасения за сохранность имущества. При этом некоторые арендодатели не хотят подписывать договор с переселенцами из Восточной части Украины. В процентном соотношении можно сказать, что 30% собственников не стремятся сдавать жилье таким клиентам.

Риэлторы рассказали, что арендаторы предпочитают проживать на центральных улицах Сум — Соборной, Ильинской и Курской. Жилые объекты на окраине клиенты рассматривают исключительно с целью экономии средств.

Цены на аренду квартир в домах старого жилого фонда

Локация Однокомнатная квартира, грн Двухкомнатная квартира, грн Трехкомнатная квартира, грн Центр города 2500-3000 3000-4000 4500-5000 Прицентральные районы 2000-2500 2500-3500 3500-4000 Окраина города 2000-2200 2200-3000 3000-3800

Квартиры в многоквартирных домах старой постройки пользуются спросом, как среди молодых, так и среднего возраста клиентов. Константин Белоножко рассказывает, что арендаторов привлекают панельные и кирпичные дома в равной степени. Так, критерий выбора жилья, исходя из типа постройки жилого объекта, исключен. «Квартиросъемщики, обычно, не обращают внимания на то, из каких материалов строился дом. Интерес клиентов всегда одинаково распространяется на кирпичные и панельные жилые объекты», — добавил риэлтор.

Средние цены предложений аренды квартир в домах старого жилого фонда в Сумах в сентябре 2017 года:

Локация Однокомнатная квартира, грн Двухкомнатная квартира, грн Трехкомнатная квартира, грн Центр города 5000-5500 5500-6000 6500-7000 Прицентральные районы 4000-5000 5000-5500 6000-6500 Окраина города 3800-4000 4500-5000 5000-5500

Для сравнения, снять квартиру в Полтаве можно в среднем за 2500-3000 грн на окраине города. Такая цена актуальна для однокомнатных жилых объектов в многоквартирных домах старой постройки.

Цены на аренду квартир в новостройках

По мнению агента по аренде недвижимости Ирины Завоюры, около 70% квартиросъемщиков рассматривают варианты аренды квартир в новостройках исключительно с оформленной субсидией. Таким образом, клиенты хотят экономить средства на оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг. В то же время для 30% арендаторов наличие оформленной на квартиру государственной помощи не считается обязательным и важным условием. Риэлтор добавила, что если такая компенсация отсутствует, клиенты не просят арендодателей оформлять ее специально.

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В таблицах указаны средние цены на аренду жилья в Сумах. Стоимость может несколько меняться, поскольку зависит от площади, планировки и удаленности конкретного жилого объекта от транспортной развязки и объектов социальной инфраструктуры.

Узнать больше о плюсах и минусах проживания в новых жилых комплексах региона, а также поделиться своим мнением по этому поводу можно на форуме новостроек Сум.

Законность и срок оформления договора аренды

Константин Белоножко рассказывает, что около 90% потенциальных арендаторов предпочитают проверять документы на квартиру перед тем, как ее снимать.

Договор на аренду жилья в 85% случаев арендатор и арендодатель заключают на полгода или год.

Размер задатка

Специалисты отмечают, что задаток при аренде жилой недвижимости в Сумах в среднем составляет один или два арендных взноса. Выплата такой суммы гарантирует владельцу компенсацию расходов, если случится так, что имущество в квартире пострадает.

Количество просмотров квартиры

Ирина Завоюра поделилась, что при завышенной стоимости аренды квартиры в Сумах, количество ее просмотров перед сдачей в аренду составит около трех раз. Если цена на аренду жилья невысокая, количество просмотров, которые будут предшествовать аренде, может увеличиться до 5-7 раз.

Риэлтор добавил, что квартиры с выгодной ценой сдаются в среднем за 3 дня. В то же время, дорогое жилье может рекламироваться как три месяца, так и полгода перед тем, как найдется клиент.

Прогноз рынка

Специалисты по недвижимости Сум прогнозируют отрицательную динамику стоимости аренды квартир в декабре-январе текущего года. Риэлторы полагают, что в этот период арендаторский спрос также уменьшится, что и спровоцирует понижение цен. До этого времени, по мнению риэлторов, ситуация на рынке недвижимости города будет оставаться без изменений.