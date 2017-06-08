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В Сумах по Интернету можно записаться к педиатру

Сегодня, 13:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах по Интернету можно записаться к педиатру

Сумщина вошла в число пилотных регионов для запуска Всеукраинского проекта «Поликлиника без очередей». Начинали проект из Киева. Сейчас он внедрен в Днепре и Золотоноше. Процесс проходит в Житомире. На очереди Днепропетровская и Одесская области.
В Сумах запустился пилот по электронной записи в детскую поликлинику №1. «На этом этапе уже сейчас можно записать ребенка к участковому педиатру через Интернет. Следующий шаг — запись к специалисту и масштабирование сервиса в других поликлиниках», — написала в соцсетях сумчанка Валентина САХНО.
Пациенты смогут записываться к врачам через Интернет и специальный терминал. В августе 2016 г. команда, которая занимается внедрением электронной демократии Sumysmartcity, встретилась с местной властью и презентовала различные ресурсы и платформы, которые можно внедрять в Сумах. Через несколько месяцев решили делать электронную запись к врачам. «Почти год, на протяжении которого потрачено немало моего времени и усилий, и пилотный проект «поликлиника без очередей» запущен. Пилот будет работать на базе поликлиники городской детской больницы. Прошу мам активно тестировать систему и давать обратную связь. Только будьте терпеливы хотя бы на первом этапе :-) », — написал в соцсетях активист, представитель Sumysmartcity Александр ТАКУЛ.
«Поликлиника без очередей» одной из первых подключается к централизованной медицинской системе eHealth.
Ирина Власова, «Панорама» №33
Сейчас сервис управления пациентопотоком работает в тестовом режиме и обслуживает пациентов для записи к врачам поликлиники №1 «Сумской городской детской клинической больницы Святой Зинаиды» по адресу: г. Сумы, ул. Труда, 3. Записаться на прием к врачу можно по ссылке

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