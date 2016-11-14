В Сумах переоснастят подстанцию

Укрэнерго заключило первый контракт в рамках проекта «ППЭ-2» на переоснащение подстанции 330 кВ «Сумы». Азербайджанская компания Azenco стала исполнителем первого контракта в рамках реализации Второго проекта по передаче электроэнергии (ППЭ-2), которая реализуется Укрэнерго за счет МБРР и ФЧТ. Предварительно она была признана победителем среди 11 фирм-участников открытых конкурсных торгов.

Стоимость контракта составляет 10,81 млн долл. США без НДС. Объем работ предусматривает техническое переоснащение подстанции «Сумы»: открытых распределительных устройств (ОРУ) 330 кВ и 110 кВ с полной заменой всего существующего оборудования и опорных конструкций. При этом предыдущая оценочная стоимость лота составляла около 17 млн долл., — сообщает пресс-служба ведомства.