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В Сумах переоснастят подстанцию

Сегодня, 10:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах переоснастят подстанцию

Укрэнерго заключило первый контракт в рамках проекта «ППЭ-2» на переоснащение подстанции 330 кВ «Сумы». Азербайджанская компания Azenco стала исполнителем первого контракта в рамках реализации Второго проекта по передаче электроэнергии (ППЭ-2), которая реализуется Укрэнерго за счет МБРР и ФЧТ. Предварительно она была признана победителем среди 11 фирм-участников открытых конкурсных торгов.
Стоимость контракта составляет 10,81 млн долл. США без НДС. Объем работ предусматривает техническое переоснащение подстанции «Сумы»: открытых распределительных устройств (ОРУ) 330 кВ и 110 кВ с полной заменой всего существующего оборудования и опорных конструкций. При этом предыдущая оценочная стоимость лота составляла около 17 млн долл., — сообщает пресс-служба ведомства.

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