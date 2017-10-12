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В Сумах пенсионер смертельно подавился

Вчера, 11:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах пенсионер смертельно подавился

12 ноября в Сумах умер 85-летний пенсионер. При вскрытии выяснилось, что смерть наступила в следствии асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей продуктами питания. Открыто уголовное производство, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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