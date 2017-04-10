В Сумах парень резал вены после суицида жены (видео)

27 мая на территории Сумской области три человека добровольно решили уйти из жизни. В Роменском районе по месту жительства повесился 69-летний онкобольной местный житель. А в Сумах с балкона 7 этажа выбросился 63-летний мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, а дома повесилась 19-летняя сумчанка, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области. По данным полиции, по состоянию на 27 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 112 человек (в прошлом году на эту же дату – 122).

Подробно о семейной трагедии в Сумах в сюжете НТН. Молодые люди решили пожить отдельно. Женщина покончила с собой, мужчина пытался ее спасти, но когда понял, что она мертва — вскрыл себе вены. У них осталась 8-месячная дочь. Отчаянные крики напугали жителей дома. Люди выбежали из квартир, чтобы узнать, что же произошло. И увидели ужасную картину: сосед на руках нес бездыханное тело жены и молил о помощи. Когда вынес ее на улицу, пытался реанимировать, и вернуть к жизни. Когда понял, что мертва, убитый горем мужчина порезал вены.

