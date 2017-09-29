В Сумах парень попал под колеса

5 октября в 17:10 в районе Петропавловской,75 в Сумах 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Leganza совершил наезд на пешехода. В результате 25-летний парень с политравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом левого бедра и левой голени госпитализирован в больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По словам очевидцев, парень был в наушниках и перебегал дорогу в неустановленном месте.