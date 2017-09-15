В Сумах отстранили от должности копа-мздоимца

10 октября следственным судьей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в период времени с 20:00 до 08:00 ежедневно инспектору патрульной полиции Раменского отдела полиции, который подозревается в получении неправомерной выгоды путем вымогательства (ч.3 ст. 368 УК Украины).

Постановление действует до 16:00 6 декабря, — сообщает пресс-служба Заречного районного суда Сум.

Напомним, полицейский в период с 26 сентября по 3 октября вымогал у гражданина неправомерную выгоду в размере 7000 грн. за решение вопроса об избежании административной ответственности.

4 октября подозреваемый получил деньги, однако распорядиться ими не успел, так как сразу был задержан сотрудниками правоохранительных органов.