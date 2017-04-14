22 мая были закончены работы по ремонту отрезка проезжей полосы по улице Герасима Кондратьева, возле дома №144. «Все остались довольны скоростью и качеством. Теперь добираться до СНАУ будет более удобно», – написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета, руководитель фракции «Объединение «Самопомощь» Александром Зименко и выложил фото.
В Сумах отремонтировали дорогу к вузу (фото)
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