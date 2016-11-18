В Сумах опасно быть медным и деревянным (фотофакт)

Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на аппаратном совещании 23 января поручил восстановить стоящую в городском парке им. И.Кожедуба при входе на студенческий пляж скульптуру «Купальщицы», с которой недавно неизвестные срезали медь.

«У каждого памятника как и у человека — своя судьба и свои зрители», — написал на своей странице в фейсбуке архитектор Владимир БЫКОВ и выложил фото скульптур в парке. «Не везучая, это не первое насилие над этой статуей. Плохо быть медным, а деревянным и того…», — прокомментировал запись Леонтий Костур.

«Перший прициндент був ще кілька років тому, коли зі спини почали потроху висмикувати. Загалом же знайти злодіїв не важко, сумно, що шукати не будуть», — считает Аркадiй Поважний. А Владимир Дихтяр предложил «Найти и снять шкуру, как они снимали медь. Животные».