В Сумах обсуждают действия полиции (фото)

Ночью 23 октября на ул. Жуковского в Сумах вызвали патрульных. Произошедшее вызвало дискуссию. Вот как описаны те события разными источниками.



«Недавно в соцсетях распространилась информация о возможном противоправном поведение патрульных полицейских.

Пользователи соцсетей обсуждают, что инспекторы будто провели незаконный обыск, избили и даже едва не пытали сумчанина.

Следует рассказать об этом событии подробнее.

около часа ночи 23 октября патрульные получили сообщение о нетрезвом мужчине, который мешает отдыхать.

На улице Жуковского блюстителей порядка встретила взволнованная женщина, которая сообщила, что ее бывший муж в нетрезвом состоянии нарушает покой, громко слушает музыку и не реагирует на ее замечания.

Заявительница пригласила стражей порядка в дом, чтобы как-то решить эту проблему. Только полицейские вошли в дом, как им навстречу из одной из комнат вышел 44-летний мужчина. Он сразу начал высказываться грязной бранью в сторону инспекторов и пытался спровоцировать драку с полицейскими, толкая их. На многочисленные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. Поскольку своими опасными действиями он создавал угрозу патрульным и женщине, которая находилась рядом, а также для пресечения правонарушения к нему были применены наручники.

При этом в комнате экипаж патрульных заметил два металлических ножа, которые имели признаки холодного оружия. Также было обнаружено шесть капсул с таблетками, которые ограничены в свободном обращении. Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. В дальнейшем, следователи изъяли указанные предметы для направления их на проверку.

В это время сам гражданин находился на диване, однако пытался изменить положение рук, которые были в наручниках, со спины на перед собой. Пытаясь это сделать, он несколько раз падал на пол. Просьба не делать и успокоиться нетрезвый граждан игнорировал.

В медицинском учреждении мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. За медицинской помощью не обращался.

После этого инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следственно-оперативной группе.

В это же время на линию 102 поступило сообщение от заявительницы, которая поблагодарила работников, которые приезжали на вызов и оказали квалифицированную помощь. За несколько дней в адрес УПП в г. Сумы поступило еще 2 благодарности от женщины», — написал в соцсетях пресс-секретарь Патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.

фото со страницы ГФ «Сумы» и патрульной полиции Сум