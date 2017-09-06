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В Сумах обсуждают действия полиции (фото)

Сегодня, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Ночью 23 октября на ул. Жуковского в Сумах вызвали патрульных. Произошедшее вызвало дискуссию. Вот как описаны те события разными источниками.

«Недавно в соцсетях распространилась информация о возможном противоправном поведение патрульных полицейских.
Пользователи соцсетей обсуждают, что инспекторы будто провели незаконный обыск, избили и даже едва не пытали сумчанина.
Следует рассказать об этом событии подробнее.
около часа ночи 23 октября патрульные получили сообщение о нетрезвом мужчине, который мешает отдыхать.
На улице Жуковского блюстителей порядка встретила взволнованная женщина, которая сообщила, что ее бывший муж в нетрезвом состоянии нарушает покой, громко слушает музыку и не реагирует на ее замечания.
Заявительница пригласила стражей порядка в дом, чтобы как-то решить эту проблему. Только полицейские вошли в дом, как им навстречу из одной из комнат вышел 44-летний мужчина. Он сразу начал высказываться грязной бранью в сторону инспекторов и пытался спровоцировать драку с полицейскими, толкая их. На многочисленные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. Поскольку своими опасными действиями он создавал угрозу патрульным и женщине, которая находилась рядом, а также для пресечения правонарушения к нему были применены наручники.
При этом в комнате экипаж патрульных заметил два металлических ножа, которые имели признаки холодного оружия. Также было обнаружено шесть капсул с таблетками, которые ограничены в свободном обращении. Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. В дальнейшем, следователи изъяли указанные предметы для направления их на проверку.
В это время сам гражданин находился на диване, однако пытался изменить положение рук, которые были в наручниках, со спины на перед собой. Пытаясь это сделать, он несколько раз падал на пол. Просьба не делать и успокоиться нетрезвый граждан игнорировал.
В медицинском учреждении мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. За медицинской помощью не обращался.
После этого инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции, где передали следственно-оперативной группе.
В это же время на линию 102 поступило сообщение от заявительницы, которая поблагодарила работников, которые приезжали на вызов и оказали квалифицированную помощь. За несколько дней в адрес УПП в г. Сумы поступило еще 2 благодарности от женщины», — написал в соцсетях пресс-секретарь Патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ.

фото со страницы ГФ «Сумы» и патрульной полиции Сум

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