В Сумах обновили пищеблок больницы (фото)

Введен в эксплуатацию обновленный пищеблок Сумской областной клинической больницы. Здание представляет комплекс специальных помещений с необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Отдельно стоящие складские (для хранения продуктов, овощей, тары) и производственные (для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд) помещения.

Пищеблок больницы построен более 30 лет назад и срочно нуждался в замене технического оборудования и ремонте. Депутаты областного совета еще в декабря 2016 года выделили на его ремонт 3,1 млн грн. Сегодня работа восстановленного пищеблока обеспечивает качественным питания 645 стационарных больных, — сообщает сайт Сумского облсовета.