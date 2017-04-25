В Сумах не прекращаются баталии с газовиками (фото)

Сегодня сотрудники ПАО «Сумыгаз» хотели установить газовый счетчик на дом по ул. Засумской,11, а жители это не позволили сделать и вызвали полицию.

«Нас вирішили взяти змором. Попри те, що депутати Сумської міської ради звинуватили газовиків у самоуправстві й на сесії міської ради (14 червня), проголосували за чергове звернення з цього приводу до генпрокурора України, «Сумигаз» тишком-нишком продовжує свою справу. Сьогодні, без попередження, працівники ПАТ «Сумигаз» з’явилися біля нашого будинку (вул. Засумська, 11) з метою встановлення загальнобудинкового лічильника. Невдоволені мешканці будинку, які вже цілий рік «відбиваються» від цих благодійників, викликали поліцію й стали живим щитом біля труби, де газовики планували встановити лічильник. Оскільки і цього разу їхня спроба провалилась, від’їжджаючи з двору, один з працівників ПАТ сказав (судячи з усього майстер), що вони ще обов’язково повернуться:

- Ми приїдемо тоді, коли ви не чекатимете: будете на роботі чи на дачі, — кинув він на прощання.

У нашому будинку переважна більшість мешканців – пенсіонери, тож пильності вони не втрачають, тому нагрянути зненацька не вийде. Хіба що вночі…

До речі, на сесії був присутній представник «Сумигазу», який виступив з конкретною пропозицією щодо встановлення індивідуальних лічильників у кредит. Начебто вже є така (не остаточна) домовленість з «Ощадбанком».

То чому ж нас беруть змором, не даючи права вибору? Адже діючи такими «піратськими» методами, ПАТ «Сумигаз» принижує людей (у декого після їхнього візиту тиск зашкалює) і формує (м’яко кажучи) негативне враження про свою діяльність (про морально-етичні якості, у цьому випадку, говорити не доводиться)»,- написала на своей странице в фейсбуке сумчанка Людмила КРУТЬКО.

Напомним,