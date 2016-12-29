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В Сумах нашли похитителей велокофейни

Сегодня, 14:34 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах нашли похитителей велокофейни

5 января около 5 часов утра инспекторы получили сообщение о группе мужчин, которые тянут велокофейню на улице Харьковской.
Экипаж, который был неподалеку, прибыл на вызов за несколько минут. Около 50 метров от места вызова инспекторы заметили покореженную велокофейню и 5 мужчин, которые стояли за несколько метров от нее.
Граждане, которые имели явные признаки алкогольного опьянения, сначала отрицали свое участие в правонарушении, но впоследствии сознались в содеянном. Их действия зафиксировала и камера видеонаблюдения, которая находилась неподалеку.
Мужчины не смогли объяснить зачем взяли велокофейню. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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