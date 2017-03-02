В Сумах началась реконструкция центра «Романтика»

Городская власть решила не прислушиваться к голосам общественных активистов и отдельных горожан, которые протестовали против реконструкции МЦ «Романтика». Строительные работы в здания все-таки начались, поэтому назад дороги нет.

С тыльной стороны молодёжного центра, обращённого к реке Сумке, сейчас высятся груды строительного мусора, остатки мебели и оборудования, а также рубероид, снятый с крыши. Предприятие «Топаз», которое в январе выиграло тендер на реконструкцию «Романтики», ещё в конце марта приступило к подготовительным работам. По словам начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия ШИЛОВА, временная свалка возле здания — лишь часть того, что добыто из подвала, – оттуда уже вывезли семь грузовиков различного мусора. Также начаты работы по демонтажу кровли здания, которая состояла из восьми слоёв рубероида. Напомним: согласно проекту, нынешняя крыша будет полностью демонтирована, и её уже в этом году заменят аналогичной конструкцией из лёгких материалов. Подвал очищается для того, чтобы можно было приступить к работам по монтажу дополнительного свайного поля, которое, по замыслу проектантов, должно удерживать нынешнюю аварийную стену, отошедшую от основной конструкции. Из общего бюджета реконструкции в сумме 23,4 млн грн. в 2017 г. уже выделено 9 млн гривен: 5 млн грн. — ранее и дополнительно 4 млн грн. на сессии горсовета 29 марта. Они пойдут на сваи, новую крышу, укрепление стен, установку новых огромных панорамных окон и подключение объекта к электроснабжению. Остальные средства, которые будут выделять уже в 2018 г., пойдут на внутренние работы. Однако готовой концепции того, каким будет предназначение здания, до сих пор нет. Городские власти планируют провести очередные слушания по этому поводу в середине апреля.

Цитата Виталий ШИЛОВ, начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства «В 2017 году мы планируем завершить часть работ, связанных с укреплением здания»

Сергей Бондаренко, «Панорама» №16