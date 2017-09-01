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В Сумах началась большая стройка (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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23 октября в Сумах анонсировали начало возведения цеха №3 Завода упаковочных средств и полиграфических изделий АО «Технология». Введение нового цеха в эксплуатацию позволит создать в области около 200 рабочих мест. Построить цех №3 предприятие планирует за 2,5 года.
«Сегодня Государственная строительная инспекция максимально оказывает помощь, максимально способствует развитию строительной отрасли в разрезе иностранных инвестиций. Мы делаем все возможное, чтобы иностранные инвестиции сегодня приходили в наше государство, потому что это новые рабочие места, развитие строительной отрасли», — отметил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев, закладывая фундамент нового цеха.

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