В Сумах на Троицкой, 1 появится частный театр

Знакомьтесь, театр «Нянькины»! Выбор театра, куда можно пойти, у сумчан станет немного шире. 29 и 30 сентября премьерным спектаклем «Волшебное облачко в королевстве Фонтаниуса Первого» откроется театр «Нянькины». Спектакли будут идти каждую неделю по два раза — в пятницу в 18:00 и в субботу в 14:00.

Организаторы театра, как нетрудно догадаться, Владимир и Татьяна Нянькины, известные в Сумах своей причастностью к театральной жизни города. Татьяна долгое время работала в Театре для детей и юношества, а с 2013 года преподает в театре танца «Артес», руководя направлением актерского мастерства. Вместе с детьми-воспитанниками она ежегодно выпускает спектакли, которые регулярно транслируются по сумским телеканалам. Также сумчане могли видеть ее режиссерские работы в сотрудничестве с детским домом им. Супруна — «Чужой» (по «Гадкому утенку» Андерсена) и «Оливер Твист». Именно этот спектакль открывал первый фестиваль «Чехов фест», в числе организаторов которого пара Нянькиных. Также благодаря бессмертному произведению Диккенса Владимир Нянькин впервые сыграл на сцене театра — и теперь продолжает этим заниматься.

Камерная аншлаговая презентация театра «Нянькины» прошла на День города Сумы в рамках проекта «Ночь города». Во дворике на Соборной (неподалеку от памятника Гусару) они показали спектакль «На двоих», который также войдет в репертуар созданного театра. Помимо Татьяны и Владимира, в их труппе будут задействованы несколько профессиональных артистов из Театра для детей и юношества — Алиса Храпова и Виталий Радионов. Бывшие воспитанники детского дома им.Супруна, ставшие студентами училища искусств и культуры им.Бортнянского, также станут актерами «Нянькиных». Всего на данный момент в труппе театра 10 человек, все его участники — профессиональные актеры либо студенты, планирующие стать артистами.

«Театр будет показывать как детские, так и взрослые спектакли. Наш зал — жемчужина города, которую долгое время практически никто не видел. Высокие потолки, паркетный пол, замечательная акустика! Находится он в здании 19 века — на Троицкой, 1 (Облпотребсоюз)», — рассказывает Владимир Нянькин.

Премьерный спектакль — веселая и яркая детская сказка, которая должна понравиться детям от 4 лет. Имея богатый опыт создания детских спектаклей и общения с детьми, Татьяна Нянькина постаралась сделать его максимально современным. Дети будут в постоянном общении с артистами, увидят химические опыты, сделают танцевальную зарядку и, конечно же, вместе победят всех отрицательных героев. Также в спектакле будет принимать участие говорящая кукла. Под управлением Татьяны она станет одним из главных героев — Облачком. Еще одна особенность спектакля — авторские детские песни, которые написал Владимир Нянькин. «Это очень интересный опыт — постараться написать композицию для детей. К тому же новизна была и в том, что практически все тексты для песен написала Таня», — говорит Владимир.

В планах театра — расширять репертуар и географию гастролей. Через некоторое время «Нянькины» планируют приехать в гости в крупные районные города Сумской области и хотят заглядывать туда на регулярной основе. «Уверены, что там есть много поклонников театра, надо просто к ним приезжать», — считает Татьяна Нянькина.

Что касается репертуара, то уже в октябре «Нянькины» вновь покажут спектакль «На двоих», а в ноябре и декабре презентуют две премьеры, одна из которых — новогодняя. Билеты на спектакли театра можно купить в интернете у билетных операторов «Карабас» и «Интернет-билет», а также в их кассах по городу.

Цитата

«Создавать театр очень волнительно, но когда мы смотрим на нашу большую и дружную команду, приходит ощущение, что все получится», -

Владимир Нянькин,

соорганизатор театра

Врез

Спектакли будут идти каждую неделю по два раза — в пятницу в 18:00 и в субботу в 14:00

Фото: таня — Татьяна Нянькина будет играть в спектакле вместе с куклой, сделанной сумской художницей Мариной Фенотой

Алиса — Алиса Храпова — ведущая актриса Театра для детей и юношества — также присоединилась к труппе «Нянькиных»

Афиша — Логотип театра и его первую афишу выполнил известный сумской дизайнер Дмитрий Растворцев

«Панорама» №40