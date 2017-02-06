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В Сумах на горячем поймали двух домушников

Вчера, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах на горячем поймали двух домушников

«Двое неизвестных пытаются проникнуть в соседнюю квартиру», — такое сообщение получил экипаж патрульных ночью 22 февраля, около 3 часов.
Пока заявитель сообщал приметы предполагаемых воров, те, услышав шум из квартиры рядом, бросились наутек.
Экипаж патрульных мгновенно прибыл на улицу Металлургов и прямо на подворье задержал 2 граждан, которые соответствовали ориентировке.
Во время поверхностной проверки у них обнаружили магнитные ключи, скотч, несколько пар перчаток, нож, фонарик, отвертку, гаечный ключ, которые, вероятно, были орудием преступления.
Поднявшись к указанной квартире полицейские обнаружили механические повреждения двери и замков. В дверях напротив был заклеен дверной глазок.
Один из мужчин ранее совершал кражи из дачных домов, за что имел судимость. В квартире, которую они хотели проникнуть, никто не проживал.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Эксперты нашли на инструментах остатки лакокрасочного покрытия с дверей.
Сейчас по данному факту проводиться проверка, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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