В Сумах на горячем поймали двух домушников

«Двое неизвестных пытаются проникнуть в соседнюю квартиру», — такое сообщение получил экипаж патрульных ночью 22 февраля, около 3 часов.

Пока заявитель сообщал приметы предполагаемых воров, те, услышав шум из квартиры рядом, бросились наутек.

Экипаж патрульных мгновенно прибыл на улицу Металлургов и прямо на подворье задержал 2 граждан, которые соответствовали ориентировке.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили магнитные ключи, скотч, несколько пар перчаток, нож, фонарик, отвертку, гаечный ключ, которые, вероятно, были орудием преступления.

Поднявшись к указанной квартире полицейские обнаружили механические повреждения двери и замков. В дверях напротив был заклеен дверной глазок.

Один из мужчин ранее совершал кражи из дачных домов, за что имел судимость. В квартире, которую они хотели проникнуть, никто не проживал.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Эксперты нашли на инструментах остатки лакокрасочного покрытия с дверей.

Сейчас по данному факту проводиться проверка, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.