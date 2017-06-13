Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.08 Понедельник

В Сумах Музейный квартал защищают искусством

Сегодня, 13:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах Музейный квартал защищают искусством

Сегодня ведутся работы по благоустройству территории Театральной площади, здесь же проводятся ежедневные акции в защиту культурного использования территории, это право отстаивается в судах
Инициативная группа художников, архитекторов, литераторов и музыкантов готовит ряд мероприятий, чтобы оставить Театральную площадь в нашем городе местом культурного отдыха сумчан, а не очередной торговой точкой. Чтобы городские власти не уничтожили это духовное место, здесь начиная со среды 26 июля будут проходить собрания художников, музыкантов, поэтов и писателей. Они не только расскажут жителям о своем искусстве, но и планируют устраивать концерты, показывать кино, проводить поэтические чтения и читать лекции. А еще будут облагораживать и убирать эту территорию. «Театральная площадь должна остаться культурным местом, здесь есть огромный потенциал. Мы хотим показать нашими встречами, что людям это нужно, что творческим людям нашего города просто необходимо это место. Музейному кварталу быть», — прокомментировал намечающиеся собрания на Театральной площади один из его организаторов Антон ДУБОДЕЛОВ. Каждую среду в 17:00 всех неравнодушных сумчан приглашают присоединиться к обсуждению судьбы Театральной площади.
Кроме того, 27 июля в Хозяйственном суде Сумской области состоялось заседание, на котором должна была решиться судьба Музейного квартала. Прокуратура просила признать недействительным результаты тендера, согласно которому победителем торгов на реконструкцию Театральной площади стало предприятие «Зенит-Брук». В судебном процессе рассмотрели ходатайство, чтобы дело оставить без рассмотрения. «В исковом заявлении прокурор ссылается на закон, который утратил силу. Тендер проведен в соответствии с требованиями нового закона о публичных закупках. Минэкономразвития, истец, не наделен сегодня функцией контроля, и поэтому данный иск должен быть оставлен без рассмотрения на основании пункта 1 статьи 81 Хозяйственного процессуального кодекса Украины», — рассказывает представитель Сумского городского совета Алла КОРНИЕНКО. Как ответчик, представитель управления капитального строительства, так и представитель Министерства экономического развития на заседание не явились. Поэтому слушание перенесли на 11.00 29 августа.

Фото Алины Винниченко: Работа кипит. Разделение дороги по Театральной площади на проезжую и пешеходную зоны вызывает споры среди жителей
Наталия Гончарук, «Панорама» №32

Напечатать Письмо автору Просмотров 32 Комментариев 0

читайте также
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены
Сумскую службу занятости постигнут качественные перемены
13.06.2017, 14:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 13.06.2017, 14:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина Просмотров 515 Комментариев 0
Партийного босса просят «надавить» на мэра Сум (фото) 8 фото
Партийного босса просят «надавить» на мэра Сум (фото)
12.06.2017, 14:55 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2017, 14:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 783 Комментариев 0
Как в Сумах обслуживают дома и составляют документы
Как в Сумах обслуживают дома и составляют документы
12.06.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 12.06.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 0
Как в Сумах отпевали священника, погибшего в автомобильной аварии (фото) 9 фото
Как в Сумах отпевали священника, погибшего в автомобильной аварии (фото)
09.06.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 09.06.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 2 041 Комментариев 0
Тарифные новшества в Сумах
Тарифные новшества в Сумах
09.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 09.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 474 Комментариев 0
В Сумах скончался ребенок, пострадавший в ДТП с фурой
В Сумах скончался ребенок, пострадавший в ДТП с фурой
09.06.2017, 07:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.06.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 983 Комментариев 0
В Сумах продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
В Сумах продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
08.06.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0
Владимир Лаврик: «Виноват я или нет, разберется полиция!»
Владимир Лаврик: «Виноват я или нет, разберется полиция!»
18.04.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 18.04.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 696 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пакеты полиэтиленовые с логотипом
08.08.2017, 13:56
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Производство полиэтиленовых пакетов и стретч пленки
08.08.2017, 13:47
admin adminych admin adminych 08.08.2017, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 221 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
Сегодня, 10:34
admin adminych admin adminych Сегодня, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Генеральная уборка квартир и офисов
09.08.2017, 11:17
admin adminych admin adminych 09.08.2017, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 88 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
Эту ГАЛИМАТЬЮ написал (-а, -ли) "Галина123" чтобы народ НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на это: БАНДА при власти БОИТСЯ народа и шаг за ...
Вчера, 22:37
Сергей Федоров к материалу
Буря в стакане
Несмотря на укрепление гривни, инфляция в июле 2017г. ускорилась в годовом выражении до 15,9%. Согласно данным Государственной службы статистики, наибольший ...
Вчера, 22:36
Галина123 к материалу
В Сумской школе конфликт из-за оценки
...ычфчфч ычыч ычфс
Вчера, 10:45
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII