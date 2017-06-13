В Сумах Музейный квартал защищают искусством

Сегодня ведутся работы по благоустройству территории Театральной площади, здесь же проводятся ежедневные акции в защиту культурного использования территории, это право отстаивается в судах

Инициативная группа художников, архитекторов, литераторов и музыкантов готовит ряд мероприятий, чтобы оставить Театральную площадь в нашем городе местом культурного отдыха сумчан, а не очередной торговой точкой. Чтобы городские власти не уничтожили это духовное место, здесь начиная со среды 26 июля будут проходить собрания художников, музыкантов, поэтов и писателей. Они не только расскажут жителям о своем искусстве, но и планируют устраивать концерты, показывать кино, проводить поэтические чтения и читать лекции. А еще будут облагораживать и убирать эту территорию. «Театральная площадь должна остаться культурным местом, здесь есть огромный потенциал. Мы хотим показать нашими встречами, что людям это нужно, что творческим людям нашего города просто необходимо это место. Музейному кварталу быть», — прокомментировал намечающиеся собрания на Театральной площади один из его организаторов Антон ДУБОДЕЛОВ. Каждую среду в 17:00 всех неравнодушных сумчан приглашают присоединиться к обсуждению судьбы Театральной площади.

Кроме того, 27 июля в Хозяйственном суде Сумской области состоялось заседание, на котором должна была решиться судьба Музейного квартала. Прокуратура просила признать недействительным результаты тендера, согласно которому победителем торгов на реконструкцию Театральной площади стало предприятие «Зенит-Брук». В судебном процессе рассмотрели ходатайство, чтобы дело оставить без рассмотрения. «В исковом заявлении прокурор ссылается на закон, который утратил силу. Тендер проведен в соответствии с требованиями нового закона о публичных закупках. Минэкономразвития, истец, не наделен сегодня функцией контроля, и поэтому данный иск должен быть оставлен без рассмотрения на основании пункта 1 статьи 81 Хозяйственного процессуального кодекса Украины», — рассказывает представитель Сумского городского совета Алла КОРНИЕНКО. Как ответчик, представитель управления капитального строительства, так и представитель Министерства экономического развития на заседание не явились. Поэтому слушание перенесли на 11.00 29 августа.

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Наталия Гончарук, «Панорама» №32