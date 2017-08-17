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В Сумах могут появиться две новые улицы

Вчера, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах могут появиться две новые улицы

В Сумах началось общественное обсуждение присвоения названий новым улицам. Результаты будут обнародованы на официальном сайте Сумского городского совета до 30 декабря.
Общественный фонд «Сумы» предлагает назвать улицей Победителей и улицей Патриотов Украины новообразованные улицы на территории усадебной жилой застройки в районе проспекта Козацкий. Здесь, как известно, выделют земельные участки родственникам и членам семей погибших в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.
Обсуждение пройдет 5 декабря в 16:00 в каб. №59 на площади Независимости, 2. Консультации можно получить у организатора обсуждения — заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета — Бондаренко Ольги Олеговны (г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета (т. 700-102), arh@smr.gov.ua).

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