В Сумах могут появиться две новые улицы

В Сумах началось общественное обсуждение присвоения названий новым улицам. Результаты будут обнародованы на официальном сайте Сумского городского совета до 30 декабря.

Общественный фонд «Сумы» предлагает назвать улицей Победителей и улицей Патриотов Украины новообразованные улицы на территории усадебной жилой застройки в районе проспекта Козацкий. Здесь, как известно, выделют земельные участки родственникам и членам семей погибших в ходе антитеррористической операции на востоке Украины.

Обсуждение пройдет 5 декабря в 16:00 в каб. №59 на площади Независимости, 2. Консультации можно получить у организатора обсуждения — заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета — Бондаренко Ольги Олеговны (г. Сумы, ул. Воскресенская, 8А, управления архитектуры и градостроительства Сумского городского совета (т. 700-102), arh@smr.gov.ua).