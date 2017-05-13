В Сумах лето начинается на «Студяге»

Посещение центрального городского пляжа с оценками и попыткой сравнения

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о зоне отдыха «Чешка». Продолжая тему, вполне логично уделить внимание пляжу, который считается центральным и даже, так сказать, центровым. «Студяга» — название дружеское, но несколько фамильярное, правильно пляж называется «Студенческий», но редко встретишь сумчанина, который именовал бы его так в устной речи. «Студяга» даже для людей пенсионного возраста так и называется, ведь они помнят свою молодость, а эта зона отдыха в городе не только центральная, но и, пожалуй, самая старая, а значит — самая традиционная. Время для посещения мы выбирали тщательно и остановились на знаковой дате 1 июня. Первый день лета — выбор с точки зрения логики казался безупречным. Но просчитались, как оказалось. С утра стоял холод, который в народе принято называть «собачьим», или просто ругать непонятным словом «дубарь». Но пляж остается пляжем при любой температуре, и проведать его нехарактерная для даты погода не помешала. У входа нас встречают Адам и Ева в соответствующих костюмах, то есть без костюмов. Это самые закаленные пляжники на всей прилегающей местности. Мы еще не вошли на территорию собственно пляжа, но находимся на подходе к нему, так сказать, у врат. Здесь много деревянных скульптур, исполненных в разных стилях и на любой вкус. Замечаем, что от одной оторваны большие куски — для костра понадобились какому-нибудь варвару или нетерпеливому инквизитору? Неподалеку еще одно изваяние, самое знаменитое и старое — то ли Афродита, то ли комсомолка в бане. Когда-то у нее на коленях любили фотографироваться девушки, теперь разлюбили — больно уж страшна. О следах то ли беседки, то ли бетонного навеса один выгуливающий собачку местный житель высказался: «Да, довели! А когда-то здесь стояла Бочка С Пивом!» Человек умудрился каждое слово произнести с большой буквы. И добавил: «Если уж отремонтировать не можете, так хоть бы доломали и убрали!» Здесь мы с товарищем абсолютно согласны. Что касается территории самого пляжа, то она приятно удивила чистотой. Видно, что перед началом сезона произведена серьезная уборка, к тому же пляж насыщен контейнерами для мусора и спецтуалетами для собак. Для людей в этом смысле все тоже предусмотрено. Купающихся мы не встретили, но зона отдыха весьма популярна у увлекающихся спортом. Во время нашего посещения рано утром проходили любительские игры в теннис и волейбольный матч. Встречали также много велосипедистов, бегунов трусцой, ходоков спортивной ходьбой — нашей, славянской, и специальной, скандинавской, с двумя палками, похожими на лыжные. Йога настоящего видели. В странной позе. «Не позе, а асане!» — поправил йог и не получился на фотографии. Это еще ничего, такой мантрочку прочтет — и все снимки могут уничтожиться! Но вернемся к «Студяге» как к оборудованной зоне отдыха. Были некогда здесь спасатели на лодках, но пока их нет, да и не нужны еще. Присутствует полигон водолазов, но эти не спасают, а могут только найти. Ну еще дно обследовать, чтобы спасателям было меньше мороки. Конечно, все здесь старше, чем на Чешке. Кстати «домики для шашлыков», в отличие от той же Чешки здесь отнесены на приличное расстояние, что, по нашему мнению, правильно. Правда, прямо на территории будет работать кафе с пивом, но оно же — кинотеатр с большим экраном. Плитки на дорожке нет, вместо — довольно старый асфальт, но он есть и выполняет свое назначение. Многие скамейки поломаны, но и целых достаточно. Главное, есть действующие спортивные площадки, нехитрые снаряды вроде турников и брусьев. Псел, песчаный берег, зелень тоже в наличии. В общем, старый добрый «Студяга» к открытию сезона готов, только погоды ждет.

ВРЕЗ

Несмотря на временное безлюдье, пляж не выглядит диким, а имеет вид вполне цивилизованный

Фото автора

1.Старость — не радость. Все здесь древнее, чем в других зонах отдыха, поэтому некоторые объекты имеют вид благородных руин

2.Пляжники! На эту пару смотреть холодно, а они улыбаются. А одеты — ни стыда, ни совести

3.Трус не играет в волейбол! Любительские волейбольные баталии — выбор энтузиастов, а место к этому располагает

Алексей Сикорский, «Панорама» №24