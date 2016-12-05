В Сумах изобретательно рекламируют алкоголь (фотофакт)

Увеличиваются акцизные сборы, дорожает водка и все, что на нее похоже, хрустят под ногами пузырьки из-под «Настойки боярышника» в темных подъездах, а реклама алкоголя по-прежнему остается яркой и изобретательной. В Сумах изобретательно рекламируют алкоголь как товар и образ жизни. Предлагаем читателям оценить пару ее образцов, сфотографированных в одной из сумских «Чарочных».