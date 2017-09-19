В Сумах хотят помочь рукавичками бойцам на передовой (фото)

Они так нужны, чтобы в холод рукам было удобнее держать оружие. Общественный фонд «Сумы» кинул клич к празднику Покровы сделать военным необходимый подарок.

«ВОЯЦЬКІ РУКАВИЧКИ ДЛЯ ФРОНТУ. На фото: український офіцер і етнічний росіянин Олексій ФЕДІН. У кривавому 2014-му він – боєць зведеного Сумського прикордонного загону. Із побратимами давав «і в хвіст і в гриву» російським армійсько-кадровим зайдам. Зараз Федін у Сумах, а його хлопці-погранці тримають оборону, зубами вгризаються в жорстку луганську землю. І душа за них болить…

Сьогодні Олексій відправляє пацанам посилочку. Дуже потрібну на фронті «медицину» й «пламягасітєлі» (це пристрої для нічної стрільби з автоматів, зроблені на мирному заводі нашими сумськими Кулібіними). А для настрою ми поклали туди ДВІ ПАРИ тактичних перчаток (скільки було), іспанську каву, теплі светри-фліски, мильнорильне й трохи смачненького.

- Звісно, по-бєдності, воювати можна й без рукавичок, — прижмурює своє «вороне» ))) око Льоша Федін. — У 2014-му хто про них згадував? Але вояцькі перчатки – для настрою: щоб відчути себе крутою «спецурою», щоб від холодного металу «калаша» не заходили в шпару руки. А на війні не так вже й багато дрібничок, від яких обличчя бійця ясніє, розпливеться в усмішці.

Отож, для Льоших пацанів треба ще ДЕСЯТЬ ПАР волонтерських тактичних рукавичок. І НЕ ТІЛЬКИ для них. Скільки наших хлопців – сумських, роменських, охтирських, конотопських, шосткінських, краснопільських еtc — воює «без висмички» у самому пеклі! Та вже який рік!!! Одна пара таких шкіряних перчаток — це 90 грн. Цілком прийнятно навіть для «простенького» гаманця. РЕПОСТ — також плюсище))) до карми.

Волонтерський проект «Тактичні рукавички» у Сумах і області вже який рік тягне на собі подружжя Ирина Ковган. Банківська картка для народних пожертв: Приват № 4149 6293 9090 7400 – отримувач Ковган Данило Юрійович

Народ, навалісь!Все для фронту, все для перемоги!

Зробимо воєнним пацанам подарунок до свята Покрови!», — обгародовал сообщение Громадський фонд «Суми»