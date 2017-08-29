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В Сумах хотят без провокаций

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах хотят без провокаций

Исполком не поддержал Крестный ход на Покров, но это ничего не значит
Во вторник 19 сентября исполком рассмотрел 45 вопросов. Но «прославился» он лишь одним: итогом голосования за проект решения о даче разрешения на проведение Крестного хода с богослужением 14 октября.
На 14 октября УПЦ МП с 8:45 до 12:00 запланировла крестный ход по маршруту Спасо-Преображенский собор (Соборная, 31) – Покровская площадь (проведение литургии) — Спасо-Преображенский собор.
«Это решение надо было сначала согласовать с такими организациями, как Нацполиция и СБУ. Могут быть заварушки. Некоторые горожане против этого крестного хода. У УПЦ МП есть свои сторонники, но есть и противники. Чтобы не возникало противостояние, давать преференции определенной конфессии не стоит. Это может вызвать общественное напряжение, драки, провокации со стороны самого Московского патриархата. Мы уже видели такие провокации», — отметил присутствующий на заседании депутат Сумского областного совета Виктор ДУБИНКО.
Он заявил, что не стоит в День украинского казачества разрешать ходить по городу людям с георгиевскими ленточками.
Для принятия решения о предоставлении разрешения на проведение Сумской епархией крестного хода с богослужением не хватило голосов. Его поддержали лишь пятеро из 10 присутствующих членов исполкома, еще трое были против, и двое воздержались.
После этого в СМИ начала появляться информация о том, что исполком запретил проведение крестного хода Московскому патриархату.
Между тем начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО уверен, что отсутствие разрешения — это не запрет. «Обращение носит уведомительный характер с сентября прошлого года, когда Конституционный суд признал неконституционной выдачу разрешений на проведение религиозных обрядов, что противоречило ст. 21 Закона ”О свободе совести и религиозных организациях” (относительно обеспечения права религиозных организаций и граждан на беспрепятственное проведение религиозных обрядов и церемоний)», — заявил он.
На сайте Сумской епархии уже размещен анонс о том, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Сумах состоится Крестный ход и архиерейское богослужение на месте разрушенного храма. Праздничную Божественную литургию возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства Сумской епархии УПЦ. Во время богослужения будут вознесены особые молитвы за мир и согласие в Украине.
Врез
«Правый сектор» уже призвал «небайдужих сум’ян вийти 14 жовтня, на свято Покрови, аби довести всім зайдам, що в українському місті може відбуватися лише український марш!»

Фото автора
Слово депутату. Виктор Дубинко высказал то, о чем думают националисты и патриоты
Ирина Власова, «Панорама» №40

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