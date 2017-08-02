В Сумах хочуть змінити на краще міське середовище

Ласкаво просимо до креативного простору ідей та спілкування. В центрі Сум, за адресою Кузнечна, 2 відкрився «Розумний хаб». Учора 7 вересня відбулася його презентація, де організатори розповіли про мету нового проекту та як він буде працювати. «Розумний хаб» — це простір для концентрації ідей, задумів, які мають обговорювалися та формувалися у реалізацію конкретних тематичних проектів. Один з організаторів проекту Олександр ТАКУЛ зауважує, що успіх започаткованої справи залежить від того, чи зможем ми залучити до співраці якнайбільше саме розумних, активних городян, експертів. Цю тезу продовжила його колега по проекту Анна ТОВСТУХА. У відеопрезентації вона визначила найболючіші проблеми міста на яких варто сконцентрувати зусилля активних городян: транспорт, ЖКХ, лікарні, міський бюджет, електронне самоврядування. Свій виступ Анна Товстуха підсумувала відомим висловом Маргарет Сміт: «Невелика група розумних людей може змінити світ на краще» й додала, що у нашому конретному випадку та у нашому місті хай буде таких людей побільше.

Співзасновник проекту Дмитро ТІЩЕНКО повідомив, що вже сьогодні за адресою Кузнечна, 2 на другому поверсі чекають сумчан, що мають конкретні ідеї, проекти покликані змінити на краще міське середовище. Графік роботи хабу досить демократичний — подаєте заявку, визначаєте тему, час, коло співрозмовників й будь ласка, працюйте на благо міської громади у приміщення розміром 100 кв м. Форми проведення можуть бути найрізноманітніші: семінари, лекції, тренінги конференції тощо. Під час презентації одна з гостей озвучила заявку на проведення в стінах «Розумного пабу» психологічних занять для дітей учасників АТО. Паралельно присутні гості занотовували маркерами свої перші заявки, ідеї, запити, теми для майбутніх заходів.

Розумний проект реалізований Громадським фондом Суми, Центром соціального партнества разом із Сумською облдержадмістрацією. Перший етап його дії розрахований на 9 місяців, що обнадійливо й символічно, бо за аналогічний період з’являється на світ маленька людина. Зі свого боку організатори мають надію, що «Розумний паб» згенерує, народить та реалізую не одну корисну справу для улюбленого міста над Пслом.

Фото со страницы Anna Tovstukha