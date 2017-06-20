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В Сумах гвардейцам представили боевое знамя части (фото)

Сегодня, 18:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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31 августа в торжественной обстановке на строевом плацу командир воинской части 3051 подполковник Сергей Козинец представил личному составу главный символ доблести и чести — боевое знамя, — сообщает Главное.
Волнующим мгновением ознаменовался этот день для сумских гвардейцев. Утро началось с получения от дежурного воинской части 3005 сигналу «учебно — боевая тревога». Личный состав части вовремя прибыл в расположение, получил оружие, экипировку и выстроился на строевом плацу согласно боевого расчета.
После проверки подразделений был проведен митинг с выносом боевого знамени, который в День независимости были вручены воинской части 3051 НГУ.
Во время молебна военный священник отец Олег освятил полотнище, благословил личный состав.
«Боевое Знамя воинской части является символом чести, доблести, славы и обязывает каждого военнослужащего преданно служить украинскому народу, мужественно, умело и стойко защищать украинское государство, не жалея своей жизни и является почетным знаком, определяющим особенности ее боевого назначения, истории и заслуг и свидетельствует о принадлежности воинской части к родам войск », — отметил командир воинской части 3051 подполковник Сергей Козинец.
По завершению митинга, подразделения прошли торжественным маршем и отдали воинское приветствие Боевому Знамени.

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