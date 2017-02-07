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29.03 Среда

В Сумах готовятся к Всеукраинскому Мега-фестивалю (фото)

Сегодня, 17:04 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский

В одном из читальных залов Сумской городской научной библиотеки им. Т. Г. Шевченко 29 марта презентовались работы сумских участников Всеукраинского Мега Фестиваля писанок, который теперь ежегодно проводится в Киеве в рамках международного этнольтурного проекта Folk Ukraine.
Впервые можно было увидеть и сфотографировать все разом те работы наших мастеров, которые будут выставлены 24 апреля на Софиевской площади столицы. Это огромное количество писанок, сделанных с применением различных традиционных техник из натуральных куриных яиц и четыре писанки-гиганта: 3 из них высотой 90 см, их авторы — преподаватели Сумской детской художественной школы им. Н. Г. Лысенко — Любовь Ярцова, Ярослава Мудрова, Татьяна Мельник и одна — высотой 60 см, которую создала ученица художественной школы Юлия Попова.
В этих работах соблюдены народные украинские и сугубо слобожанские традиции, хотя росписи выполнены с некоторым переосмыслением канонов именно писанкарства. Так, например, на одной большой писанке нанесены узоры, характерные для кролевецкого рушника, на другой — кукла-оберег, которая сама по себе является культовым и культурным объектом, который не обязательно изображать на писанке. Однако не запрещено тоже. Как и узоры, характерные для трипольской керамики. Все это будет выставлено в Киеве и будет представлять Сумщину в проекте арт-перфоменса «585 Художников». Напомним, что не раз наши мастера добивались на традиционных фестивалях писанок первых мест.
В ходе презентации состоялся мастер-класс по писанкарству, проведенный сумскими мастерами, создававшими экспонаты для учащихся художественной школы, студии изобразительного искусства ДДЮ и отдела декоративно-прикладного искусства Сумского центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи. Мастера охотно делятся своими секретами, они ведь все по сути народные мастера и творчество их народное.
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