В Сумах депутат «натравил» ГАСК на строителей

«Незаконное строительство жилых домов в военном городке остановлено», — об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Владимир ЧЕПИК. ГАСК дал месяц на устранение недостатков. «Рассмотрев мой запрос, управлением ГАСК Сумского городского совета застройщику внесено предписание немедленно остановить строительные работы…вынесены постановления о наложении штрафов…Интересно мне посмотреть, как они за месяц изменят градостроительную документацию:) Борьба продолжается!», — написал депутат.

Речь идет о так называемой реконструкции на Г. Кондратьева 165/57 и 165/59. Помещения отдали в аренду в 2015 г., в 2016 – выкупили. Теперь здесь по плану должны появится два двухэтажных строения по 28 квартир в каждой.

Владимир Чепик отметил, что проверка зафиксировала несоответствие намерений строительства градостроительной документации; демонтировано 100% существующего здания, что не соответствует определению «реконструкция»; согласно проектной документации новое строительство, а не реконструкция; руководитель застройщика внес недостоверные данные в декларацию; изменение внешней конфигурации здания требует градостроительных условий и ограничений, а для этого необходимо получить права на землю.