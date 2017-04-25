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В Сумах деньги вернули, но под криминал попали

Вчера, 13:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В Сумах деньги вернули, но под криминал попали

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы разоблачена главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью — поставщика жилищно-коммунальных услуг по г. Сумы в подделке документов и уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет 1,6 млн грн.
Досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо с целью занижения налога на добавленную стоимость общества в течение 2014-2016 годов умышленно не вносила в налоговые декларации налоговые обязательства по предоставленным жилищно-коммунальным услугам, стоимость которых возмещалась из бюджета как льготы и субсидии.
Вышеупомянутые действия привели к занижению налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,6 млн грн. Кроме того, по результатам проведенной налоговой проверки к сообществу дополнительно применены штрафные санкции за указанное нарушение на сумму 394 тыс. грн.
В настоящее время после вмешательства прокуратуры в бюджет перечислено почти 2 млн грн. Главному бухгалтеру общества вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины,- сообщает Пресс-служба прокуратуры области

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