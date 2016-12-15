Не все горожане ценят то, что есть в городе. Некоторые так и норовят «поживиться» за чужой счет.
«Сумы — областной центр, в котором живут воспитанные, образованные, интеллигентные люди. Так вот, эти с..и (я еще не на работе) сделали мой день. Утром возле подъезда какая-то воспитанная, образованная, интеллигентная сволочь просто сломала сосну», — написала сумчанка Лилия Наумова и выложила фото.
В Сумах быдло напомнило о себе (фотофакт)
Сегодня, 09:04 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Не все горожане ценят то, что есть в городе. Некоторые так и норовят «поживиться» за чужой счет.
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