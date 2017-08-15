Уже в начале декабря административное здание Службы автомобильных дорог в Сумской области по ул. Роменская, 79/2 в г. Сумы, станет доступным для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения. Уже разработана необходимая проектно-сметная документация и сейчас продолжаются ремонтные работы по обустройству дополнительного входа специальным пандусом.
По результатам мониторинга доступности помещения Службы и прилегающей территории разработан план-график мероприятий по устранению препятствий и барьеров. Его выполнения и обустройство помещения для комфортного передвижения маломобильных групп населения на личном контроле начальника Службы автомобильных дорог области, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
В Сумах в админздании дорожников появится пандус
Уже в начале декабря административное здание Службы автомобильных дорог в Сумской области по ул. Роменская, 79/2 в г. Сумы, станет доступным для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения. Уже разработана необходимая проектно-сметная документация и сейчас продолжаются ремонтные работы по обустройству дополнительного входа специальным пандусом.
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