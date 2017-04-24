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Суд в Сумах рассмотрит тариф на проезд 16 июня

Сегодня, 13:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Суд в Сумах рассмотрит тариф на проезд 16 июня

2 июня в Заречный районный суд поступил административный иск гражданина С. о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 260 от 16.05.2017 года «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор». Определением суда судебное заседание назначено на 13:20 16 июня, председательствующий судья Грищенко,- сообщает пресс-служба Заречного районного в г. Сумы суда.

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