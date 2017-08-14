Суд да дело: 11 лет за разбой на Сумщине

По приговору Роменского горрайонного суда Сумской области до одиннадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества осуждены двое жителей Роменского района за совершение разбойного нападения на пожилых людей одного из сел Липоводолинщины.

Как было установлено в ходе досудебного и судебного следствия, 14 октября 2014 четверо жителей Роменского района на автомобиле марки «Opel Vectra» в вечернее время приехали в одно из сел Липоводолинского района. По дороге вооруженные битами и ножом злоумышленники надели маски на лицо и перчатки. Подъехав к одному из домов, вытащили стекло в окне коридора и открыли входную дверь дома, закрытую на засов с внутренней стороны. Проникнув внутрь помещения и угрожая хозяевам дома расправой, потребовали деньги у супругов-пенсионеров. Под принуждением хозяин выдал разбойникам 9 тыс. грн, которые были спрятаны в постели под подушкой. Связав хозяев, злоумышленники скрылись с места совершения преступления на автомобиле.

Как сообщил прокурор Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Сергей Пось, благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личности нападавших и задержать двух из них. В настоящее время разбойники находятся в Сумском СИЗО. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц с проникновением в жилище) УК Украины. Двух других, скрывающихся от следствия, объявили в розыск, — сообает пресс-служба прокуратуры области.