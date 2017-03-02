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Стрельба в Сумах

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13 мая около 20:30 патрульные получили сообщение о стрельбе на ул. Ивана Сирко в Сумах. Прибыв на место, инспекторы обнаружили раненого мужчину. 18-летнего пострадавшего с диагнозом непроникающее огнестрельное ранение левой реберной дуги госпитализировали в больницу.
Свидетели пояснили, что между двумя мужчинами возникла ссора и драка. Когда один из них понял, что оппонент сильнее, вытащил предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в него. После этого скрылся в неизвестном направлении.
Стражи порядка передали его приметы всем патрульным экипажам. Вблизи реки Псел инспекторы заметили мужчину, который, несмотря на прохладную погоду, в ночное время шел без верхней одежды, при этом держал куртку в руках.
Его догнали и остановили. Мужчина нервничал, имел грязную одежду, а на его руках была кровь. Он начал рассказывать полицейским различные версии загрязнения одежды и появления крови на руках.
Вскоре свидетели происшествия опознали в нем участника драки.
16-летнего юношу, который вероятно открыл стрельбу, доставили в Сумское отделение полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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