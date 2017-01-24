Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.02 Пятница

Страсти по счетчикам на Сумщине

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Страсти по счетчикам на Сумщине

А у нас в квартире газ
В четверг 26 января в Сумах снова прогремел взрыв. Как оперативно сообщили в соцсетях горожане, взрыв произошел на ул. Холодногорской, 33/1 в 22:09. Сообщение в патрульную полицию поступило минут через десять. Прибывшие на место полицейские организовали эвакуацию жителей: семь патрулей эвакуировали 200 человек. Сначала думали, что из-за утечки взорвался газовый счетчик, который в этот день устанавливали газовики (из рассказов жителей). Потом выяснилось, что счетчик не был установлен, — рабочие только подготовили коробку под его установку и провели монтажные работы, а причина взрыва – вмешательство извне.
Что же произошло
«В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружены чека и металлические осколки. Предварительная версия — причиной взрыва стало взрывное устройство. Указанные сведения 27 января внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации — ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Сумской области.
Принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксацию доказательств совершения уголовного преступления.
Досудебное расследование поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.
«По данному адресу проводились монтажно-подготовительные работы по установке домового прибора. Домовой счетчик не был установлен. Взрыв произошел на линии, газ в которой отсутствовал. Произошло умышленное повреждение газовой сети, что причинило убытки более чем 30 тыс. грн. Это ситуация – следствие подстрекания общественными активистами потребителей природного газа, рассказывающих о незаконности действий газовиков вместо того чтобы помогать потребителям влиять на законодательном уровне на решения об установке приборов учета», — заявил главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий СЕРГИЕНКО на брифинге 27 января.
Теперь, чтобы установить счетчик, надо заново провести подготовительные работы. Но их нельзя осуществлять до окончания работы экспертов, представителей ГСЧС, Гоструда и правоохранителей. Поэтому газовики не могут назвать сроков возобновления газоснабжения в доме, где произошел взрыв.
Страсти по счетчикам
По словам Дмитрия Сергиенко, программа установки счетчиков реализуется в рамках Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Есть решение суда о законности действий «Сумыгаза» и разъяснение НКРЕКП. В законе определено, что установка счетчиков газа может быть профинансированы из трех источников: бюджетные средства, средство газораспределительных предприятий и другие, не запрещенные законодательством источники. «Местные бюджеты не рассматривают возможность обеспечения потребителей счетчиками газа. Сегодня счетчики в Сумах устанавливают за средства потребителей или за счет ПАО «Сумыгаз». Например, в Ахтырке рассматривают вопрос о выделении 700 тыс. грн. бюджетных средств на установку индивидуальных счетчиков», — заявил он.
С 2016 г. инвестиционной программой предусмотрено установление 641 домового счетчика в Сумской области. По данным предприятия, уже установлено 241, половина — в Сумах.
В случае отказа потребителей от бесплатной установки счетчика, согласно Закону, газоснабжение должно быть прекращено. Или начисления за потребленный газ будут осуществляться в соответствии с предельными объемами потребления, установленными кодексом, — 9,8 кубометров на одного зарегистрированного (для категории, использующей газ только для приготовления пищи). Уже 55 домов переведены на граничные нормы потребления.
По словам специалиста по связям с общественностью и прессой ПАО «Сумыгаз» Анастасии ШИМАРИНОЙ, в домах, где уже установлено больше половины индивидуальных счетчиков, ставить общедомовой нецелесообразно. Но таких домов немного.
По ее данным, больше установок общедомовых счетчиков, нежели отказов от них.

Доверяйте специалистам
Аварийно-диспетчерская служба «104» ПАО «Сумыгаз» работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как сообщил главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий СЕРГИЕНКО, за 2016 год служба выполнила 33,6 тыс. заявок от потребителей Сумской области. Основной причиной обращений являются утечки газа, изношенность и неисправность газового оборудования. В домовладениях потребителей Сумщины обнаружено и ликвидировано 12,4 тыс. случаев утечек газа, в том числе в Сумах – 1,7 тыс.
«Опасные ситуации чаще всего создают потребители природного газа, которые не соблюдают правила безопасного пользования газом в быту, используют газовые приборы не по назначению, самовольно чинят или устанавливают газовое оборудование. Это шаги к несчастным случаям: отравлениям угарным газом, взрывам и смертельным последствиям. Поэтому доверять ремонт и установку газовых приборов нужно специалистам», — заявил он.
Дмитрий Сергиенко заметил, что сотрудниками компании при выполнении работ по планово-техническому обслуживанию оборудования выявлено отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах 52 многоэтажках их из 1452 домов.

В Сумах в сутки аварийные бригады выезжают на вызовы в среднем 20 раз

Саша Белая, «Панорама» №6

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
В Сумах «рогатые» могут и «ударить» (видео)
В Сумах «рогатые» могут и «ударить» (видео)
24.01.2017, 17:08 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 17:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 430 Комментариев 0
В Сумах автомобиль упал с моста (фото) 3 фото
В Сумах автомобиль упал с моста (фото)
26.12.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 741 Комментариев 0
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)
26.12.2016, 08:09 Новость
Панорама Панорама 26.12.2016, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 527 Комментариев 0
Соборная в снегу: коммунальщикам мешают машины и голуби 5 фото
Соборная в снегу: коммунальщикам мешают машины и голуби
01.12.2016, 16:35 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 01.12.2016, 16:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 253 Комментариев 0
В Сумах мужчина гулял с краденой батареей 1 фото
В Сумах мужчина гулял с краденой батареей
01.12.2016, 13:17 Новость
Панорама Панорама 01.12.2016, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 151 Комментариев 0
Город как цветок: Сумы получили логотип
Город как цветок: Сумы получили логотип
30.11.2016, 17:48 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2016, 17:48 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 533 Комментариев 0
В Сумах авто занесло на электроопору (фото) 6 фото
В Сумах авто занесло на электроопору (фото)
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Панорама 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 221 Комментариев 0
Нет Сычу: активисты заблокировали въезд в сумской УБЭП (фото) 5 фото
Нет Сычу: активисты заблокировали въезд в сумской УБЭП (фото)
11.11.2016, 14:02 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 11.11.2016, 14:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 885 Комментариев 27
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 416 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 322 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбирайте столичную квартиру на сайте 100realty.ua
08.02.2017, 19:21
admin admin 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Уличная наружная реклама
06.02.2017, 18:35
admin admin 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Сумщина наращивает аграрный потенциал
Пригадуються часи, коли в Сумах були заводи - компресорний, імені. Фрунзе, електронних мікроскопів, взуттєва фабрика... Так що Суми... У нас ...
Вчера, 22:45
ukrop к материалу
Сумщина наращивает аграрный потенциал
Украинская минимальная пенсия — самая низкая в Европе, она составляет всего 1247 гривен (45 долларов). Белорусы например, на заслуженном отдыхе ...
Вчера, 07:50
ukrop к материалу
Сумщина наращивает аграрный потенциал
Обсяги експорту до країн Європейського Союзу в 2016 році досягли 37,3% у загальній структурі експорту. Разом із тим, у Російську ...
Вчера, 07:46
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII