Страсти по счетчикам на Сумщине

А у нас в квартире газ

В четверг 26 января в Сумах снова прогремел взрыв. Как оперативно сообщили в соцсетях горожане, взрыв произошел на ул. Холодногорской, 33/1 в 22:09. Сообщение в патрульную полицию поступило минут через десять. Прибывшие на место полицейские организовали эвакуацию жителей: семь патрулей эвакуировали 200 человек. Сначала думали, что из-за утечки взорвался газовый счетчик, который в этот день устанавливали газовики (из рассказов жителей). Потом выяснилось, что счетчик не был установлен, — рабочие только подготовили коробку под его установку и провели монтажные работы, а причина взрыва – вмешательство извне.

Что же произошло

«В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружены чека и металлические осколки. Предварительная версия — причиной взрыва стало взрывное устройство. Указанные сведения 27 января внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации — ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Сумской области.

Принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксацию доказательств совершения уголовного преступления.

Досудебное расследование поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.

«По данному адресу проводились монтажно-подготовительные работы по установке домового прибора. Домовой счетчик не был установлен. Взрыв произошел на линии, газ в которой отсутствовал. Произошло умышленное повреждение газовой сети, что причинило убытки более чем 30 тыс. грн. Это ситуация – следствие подстрекания общественными активистами потребителей природного газа, рассказывающих о незаконности действий газовиков вместо того чтобы помогать потребителям влиять на законодательном уровне на решения об установке приборов учета», — заявил главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий СЕРГИЕНКО на брифинге 27 января.

Теперь, чтобы установить счетчик, надо заново провести подготовительные работы. Но их нельзя осуществлять до окончания работы экспертов, представителей ГСЧС, Гоструда и правоохранителей. Поэтому газовики не могут назвать сроков возобновления газоснабжения в доме, где произошел взрыв.

Страсти по счетчикам

По словам Дмитрия Сергиенко, программа установки счетчиков реализуется в рамках Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Есть решение суда о законности действий «Сумыгаза» и разъяснение НКРЕКП. В законе определено, что установка счетчиков газа может быть профинансированы из трех источников: бюджетные средства, средство газораспределительных предприятий и другие, не запрещенные законодательством источники. «Местные бюджеты не рассматривают возможность обеспечения потребителей счетчиками газа. Сегодня счетчики в Сумах устанавливают за средства потребителей или за счет ПАО «Сумыгаз». Например, в Ахтырке рассматривают вопрос о выделении 700 тыс. грн. бюджетных средств на установку индивидуальных счетчиков», — заявил он.

С 2016 г. инвестиционной программой предусмотрено установление 641 домового счетчика в Сумской области. По данным предприятия, уже установлено 241, половина — в Сумах.

В случае отказа потребителей от бесплатной установки счетчика, согласно Закону, газоснабжение должно быть прекращено. Или начисления за потребленный газ будут осуществляться в соответствии с предельными объемами потребления, установленными кодексом, — 9,8 кубометров на одного зарегистрированного (для категории, использующей газ только для приготовления пищи). Уже 55 домов переведены на граничные нормы потребления.

По словам специалиста по связям с общественностью и прессой ПАО «Сумыгаз» Анастасии ШИМАРИНОЙ, в домах, где уже установлено больше половины индивидуальных счетчиков, ставить общедомовой нецелесообразно. Но таких домов немного.

По ее данным, больше установок общедомовых счетчиков, нежели отказов от них.

Доверяйте специалистам

Аварийно-диспетчерская служба «104» ПАО «Сумыгаз» работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как сообщил главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий СЕРГИЕНКО, за 2016 год служба выполнила 33,6 тыс. заявок от потребителей Сумской области. Основной причиной обращений являются утечки газа, изношенность и неисправность газового оборудования. В домовладениях потребителей Сумщины обнаружено и ликвидировано 12,4 тыс. случаев утечек газа, в том числе в Сумах – 1,7 тыс.

«Опасные ситуации чаще всего создают потребители природного газа, которые не соблюдают правила безопасного пользования газом в быту, используют газовые приборы не по назначению, самовольно чинят или устанавливают газовое оборудование. Это шаги к несчастным случаям: отравлениям угарным газом, взрывам и смертельным последствиям. Поэтому доверять ремонт и установку газовых приборов нужно специалистам», — заявил он.

Дмитрий Сергиенко заметил, что сотрудниками компании при выполнении работ по планово-техническому обслуживанию оборудования выявлено отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах 52 многоэтажках их из 1452 домов.

В Сумах в сутки аварийные бригады выезжают на вызовы в среднем 20 раз

Саша Белая, «Панорама» №6